Hyundai: prime immagini di Ioniq 5

Prime indiscrezioni e immagini teaser svelate da Hyundai, che inizia a mostrare le prime caratteristiche dell’atteso CUV Ioniq 5, primo modello del nuovo brand dedicato alle vetture elettriche.



Il veicolo è stato sviluppato utilizzando la piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform), un sistema progettato in maniera specifica per i veicoli elettrici a batteria di prossima generazione.



Il design, particolarmente innovativo, propone elementi specifici come i Parametric Pixel o la direzione eco-sostenibile CMF (Colori Materiali Finiture – Color Material Finish).

Il frontale comprende luci a forma di pixel e troviamo anche un cofano anteriore a conchiglia che abbraccia la larghezza dell'auto, riducendo gli spazi tra i pannelli della carrozzeria per un look high-tech. Il tema Parametric Pixel lo ritroviamo anche nel disegno dei cerchi da 20 pollici, dimensione inedita su una vettura elettrica Hyundai.



“Ioniq 5 offre una nuova customer experience attraverso un design ev innovativo che rievoca l'icona fondatrice del DNA stilistico di Hyundai”, dichiara Sang Yup Lee, Senior Vice President e Head del Hyundai Global #design Center, che aggiunge: “Gli interni sono realizzati usando materiali eco-friendly, riflettendo il nostro impegno nell'offrire nuove e innovative soluzioni di mobilità incentrate sulla sostenibilità. A partire da Ioniq5, la gamma del nostro brand dedicato alle ev ridefinirà la relazione tra le persone e le proprie auto, stabilendo un nuovo standard che fungerà da punto di riferimento di tutte le esperienze di design EV”.



Hyundai presenterà Ioniq 5 durante un evento di lancio online programmato per il mese di febbraio 2021.