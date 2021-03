PJ-01: pronto il reveal per l´hypercar

Nata in Umbria, la nuova hypercar PJ-01 sta per essere rivelata in via ufficiale. Interamente italiana, la sportiva č ispirata ai modelli da competizione impegnati nella Formula Uno.



L’intraprendente Juri Pambuffetti investendo coraggio e determinazione, ha dato vita nel 2017 al sogno di realizzare una vettura sportiva che racchiudesse le caratteristiche di una monoposto da gara.



Forte della sua esperienza, maturata nell'azienda di famiglia, dove ha maturato competenze nel settore della personalizzazione di grandi veicoli. Risultato del lavoro di un team composto da giovani creativi. La hypercar č dotata di soluzioni inedite per una vettura stradale e regala al pilota una guida adrenalinica.



Il volante della PJ-01 accoglie le funzioni pił importanti della vettura. Realizzato in alluminio e carbonio, č un vero e proprio cockpit, con la possibilitą di gestire tutte le funzioni necessarie per ogni esigenza di guida; č estraibile grazie al Quick Release. A bordo, la posizione delle gambe e la pedaliera sono sollevate rispetto alla seduta del sedile.

Il telaio č ibrido, in acciaio strutturale e carbonio, anche la carrozzeria č interamente in carbonio.



Le sospensioni sono a doppi triangoli sovrapposti con sistema Push-Rod sulle 4 ruote. Freni a disco Racing con ABS regolabile da 380mm all'anteriore e 365mm al posteriore. Il cambio a sei marce elettroattuato ad innesti frontali e paddle al volante si abbina al potente motore 10 cilindri da 5,200 cc dalla potenza di 800 hp.