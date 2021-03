Notizie Aygo X Prologue: nuovo carattere al segmento A

18/03/2021 di Grazia Dragone La vettura si rivolge ad un target giovane e dinamico

Toyota punta a ridefinire il segmento A, per soddisfare le esigenze della clientela europea, proponendo un’evoluzione in termini di stile e design della Aygo, offerta nella declinazione X Prologue.



“Sono convinto che con Toyota Aygo X Prologue siamo in grado di dimostrare che anche una piccola auto può avere una personalità forte e audace”, sono le parole di Ken Billes, Assistente Chief Designer ED2.



Toyota Aygo, sin dal suo debutto (2005), rappresenta il veicolo più accessibile della gamma, conquistando i giovani per la sua agilità e facilità di guida. Il carattere vivace della vettura, la rende perfetta per una clientela attenta allo stile, ma anche al dinamismo.

Il nome Aygo, da sempre associato ad un’idea di mobilità easy, acquista con la versione X Prologue più carattere e determinazione, puntando su dettagli più distintivi, ad esempio, i pneumatici più grandi, che assicurano una migliore visibilità e un migliorato comfort di guida, grazie alla massima distanza dal suolo.



Il design non passa inosservato grazie a soluzioni come la tinta bicolore o alla linea del tetto, che conferisce un aspetto più dinamico e scattante. In coda, si nota la nuova linea dei fari che avvolgono l'intero parabrezzo.



Inoltre, nello specchietto retrovisore esterno è presente un'action camera, che può essere utilizzata per cogliere i momenti più piacevoli del tempo libero. Infine, un portapacchi integrato accentua il profilo del veicolo e crea un legame visivo con le luci posteriori esagonali.

News Correlate » Nuova Toyota Aygo: dettagli e novita´

La city car rinnova look e appeal ed è pronta per le sfide del mercato » Nuova Toyota AYGO, partita la produzione

Toyota ha avviato al produzione della vettura presso lo stabilimento nato dalla joint venture Toyota-PSA a Kolin in Repubblica Ceca » Nuova Toyota Aygo, a Ginevra il restyling della citycar

Look rinnovato e motorizzazione ottimizzata per la divertente citycar nipponica, attesa sul mercato dalla metà del 2014 » Video Teaser della Toyota Aygo 2014

Sarà la Star della casa nipponica al prossimo Salone Internazionale dell´Automobile di Ginevra [ Altre news correlate » ]