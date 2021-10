Toyota Aygo X: prime indiscrezioni

La presentazione ufficiale è programmata per gli inizi di novembre, un’occasione per dare piena consistenza alle prime indiscrezioni sulla nuova Toyota Aygo X.



Il brand nipponico propone un crossover di segmento A, in cui la X si legge Cross e aggiungerà un’ulteriore sfumatura alla ricca e varia gamma disponibile sul mercato.

La X che caratterizza la denominazione dà seguito alla firma stilistica introdotta a partire dalla seconda generazione di Aygo nel 2014. Aygo rappresenta una bestseller del ventaglio Toyota, grazie al carattere fresco, dinamico, ma soprattutto accessibile.



Nella progettazione della nuova Aygo X, il brand ha voluto puntare su un approccio in house, per dare vita ad una Aygo sviluppata, progettata e prodotta in Europa presso il Development Centre di #toyota Motor Europe.

La vettura è realizzata a partire dalla piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture, introdotta sulla nuova Yaris e adottata anche dalla nuova Yaris Cross.



Sviluppata in Europa, per la clientela europea, la vettura è cucita sulle abitudini di vita attuali e future degli ambienti urbani ed extraurbani europei.