Nuova Toyota Aygo X: tutti i dettagli

Crossover nato per l’esigente clientela europea, dopo averne studiato con attenzione abitudini di guida e necessità, la nuova Toyota Aygo X svela tutte le sue caratteristiche.

La compatta nipponica è stata sviluppata a partire dalla piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture (TNGA), introdotta per la prima volta con la nuova Yaris.



Oltre alle dimensioni contenute, la vettura risulta agile e sicura, ma anche in grado di offrire una guida piacevole. Esteticamente spicca la carrozzeria bi-tone, con vernici ispirate al mondo delle spezie, in grado di creare una silhouette unica che si fa notare. La linea del tetto è rastremata, ciò aumenta la sensazione di dinamismo visivo della vettura.



Nella parte anteriore, i fari high-tech avvolgono il cofano per formare un profilo ad ala, più in basso la griglia, i fendinebbia e l’under-run si sviluppano sul tema del doppio trapezio.

Le tonalità Cardamom Green, Chilli Red, Ginger Beige e Juniper Blue si abbiano a contrasto con il tetto e la parte posteriore della vettura di colore nero. Il tema delle spezie è presente anche a bordo, dove il cruscotto e la console centrale si abbinano ai colori esterni.



Progettata per le strade più strette della città, Aygo X ha un raggio di sterzata ridotto, di soli 4,7 m: uno dei più bassi del suo segmento. Lo sterzo è stato messo a punto per le strade europee con la nuova trasmissione S-CVT che offre la migliore risposta da fermo della categoria.

Grazie alla posizione di guida rialzata e all’impostazione da crossover compatto, la vettura offre una maggiore presenza su strada e più sicurezza. La seduta è stata rialzata di 55 mm migliorando il contatto visivo con la strada.



Toyota e JBL hanno creato un sistema audio premium su misura per Aygo X, composto da quattro altoparlanti, un amplificatore da 300 W e un subwoofer da 200 mm situato nel bagagliaio per un sound pieno e coinvolgente.

Assolutamente inedito il tetto apribile in tela, grazie all’utilizzo di materiali ad alta qualità garantisce un’adeguata protezione da acqua e polvere. Aygo X adotta le ultime innovazioni tecnologiche, come il Toyota Smart Connect e l’app MyT, ad esempio.



Le unità in catalogo accolgono il motore 1KR-FE 3 cilindri 1 litro, migliorato per soddisfare le normative europee e per offrire più affidabilità e Prestazioni.Il lancio commerciale di Toyota Aygo X è programmato a partire dal 2022.