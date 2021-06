Suzuki al Milano Monza 2021

Ritorna per gli appassionati degli eventi automotive, l’atteso MIMO-Milano Monza Open-Air Motor Show 2021 in programma dal 10 al 13 giugno.

Suzuki gioca un ruolo da protagonista e permetterà ai visitatori di osservare a distanza ravvicinata i modelli delle gamme Auto, Moto, Marine e Suzuki Misano, il concept progettato dagli studenti del Master in Transportation Design di IED Torino.

Il brand sarà presente anche alla Premiere Parade con la vettura Swift Sport Hybrid R1, che vedrà salire a bordo il pilota Simone Goldoni e il Presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli. Presente, inoltre, una GSX-S1000 condotta dall’ex Campione del Mondo di Motociclismo Marco Lucchinelli.



Il capoluogo lombardo diventerà così per un intero fine settimana la capitale italiana dei motori, con Piazza del Duomo e il centro storico trasformati in un salone a cielo aperto.

Suzuki sarà presente con tre aree collocate in punti strategici.

In Piazza Castello si potrà accedere allo starting point dei test drive Suzuki di Ignis Hybrid, Vitara Hybrid, Swace Hybrid e Across Plug-in. Suzuki ha allestito tre spazi distinti che rappresentano le sue tre anime: Auto, Moto e Marine.



La struttura più ampia è collocata in Corso Vittorio Emanuele.Gli amanti delle due ruote saranno accolti da Suzuki GSX-S1000, affiancata dalla bike MotoGP Suzuki GSX-RR di Joan Mir e dalla Swift Sport Hybrid World Champion Edition , quest’ultima caratterizzata dalla livrea che celebra il trionfo iridato nella MotoGP 2020 del pilota spagnolo.

Completa lo stand il fuoribordo Suzuki DF350A cut-engine, il più potente prodotto da Suzuki.



Nella iconica cornice della Galleria del Corso è esposta la concept car Suzuki Misano, mentre lungo il perimetro di Piazza del Duomo, nel tratto che porta verso Piazza Fontana, è presente la Across Plug-In, vettura simbolo della mobilità sostenibile: elettrica e ibrida secondo le necessità.