Notizie Volkswagen Bulli: ritorna l´iconico multivan

14/06/2021 di Grazia Dragone Il veicolo conserva le forme originali e diventa green

Lo storico multivan di Wolfsburg, l’iconico e mai dimenticato Bulli ritorna in una versione completamente rivista, aggiornata seguendo il trend sostenibile della mobilità.

Realizzato impiegando come base il pianale modulare trasversale (MQB), il multivan potrà giovarsi anche di un sistema ibrido plug-in, diventando un vero e proprio Zero Emission Vehicle.



La gamma viene dotata anche di sistemi di assistenza, azionamento dei comandi e infotainment evoluti e attualissimi. Conservativo della sua peculiare originalità, il design è fedele all’impostazione ben nota, pur presentando un look più curato.

L'anteprima mondiale della settima generazione del Bulli, consente a Volkswagen Veicoli Commerciali di aprire un nuovo percorso, che vedrà la presenza di molteplici forme di elettrificazione dei sistemi di propulsione e dall'arrivo della guida automatizzata.



L'offerta del Bulli è declinata in tre configurazioni che includono: la gamma multivan, il Transporter 6.1 e dal 2022, la versione di serie dell’ID.BUZZ. La versione T6.1 è più focalizzato sull'impiego commerciale con Transporter e Caravelle, mentre come California rimarrà un'icona tra i camper. Nel prossimo futuro due modelli elettrici conquisteranno nuovi segmenti: l'ID.BUZZ, adatto al tempo libero, e l'ID. BUZZ Cargo, il furgone ideale per la mobilità urbana. Intanto, il nuovo multivan si presenta come veicolo multiuso, funzionale e versatile secondo necessità.



Nella versione eHybrid con trazione ibrida plug-in, diventa anche uno “Zero Emission Vehicle e grazie alla sua estesa autonomia complessiva è indicato anche per le lunghe percorrenze.

La capacità di carico che raggiunge anche i 4.053 litri consente di affrontare qualunque trasloco e trasporto di grandi dimensioni. La nuova generazione del multivan è attesa sul mercato a partire dalla seconda metà del 2021.

