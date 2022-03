Volkswagen: premiere digitale per i nuovi ID. Buzz e ID. Buzz Cargo

Il marchio di Wolfsburg ha recentemente rivelato i nuovi I.Buzz e ID.Buzz Cargo, una risposta moderna, concreta e innovativa alle esigenze della mobilità.



Ralf Brandstätter, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen autovetture ha così dichiarato: “L'ID.Buzz è una vera icona per l'era elettrica. Un'auto che solo la Volkswagen può costruire. Negli anni 50, la Volkswagen Bulli rappresentava una nuova sensazione di libertà automobilistica, indipendenza e grande emozione. L'ID.Buzz riprende questo stile di vita e lo trasferisce nel nostro tempo: senza emissioni, sostenibile, completamente in rete e ora pronto per il prossimo grande capitolo: la guida autonoma. Con questa vettura, stiamo riunendo i temi chiave della nostra strategia Accelerate in un unico prodotto per la prima volta”.



In dettaglio, ID. Buzz è stata sviluppato sul gruppo modulare Electric Drive Kit (MEB). La prima piattaforma di produzione di massa per auto elettriche fornisce la base per tutti i tipi di modelli e segmenti diversi. I sistemi di assistenza garantiscono una guida e una sicurezza ottimali.



Incluso di serie è il sistema di allerta locale Car2X, che utilizza segnali provenienti da altri veicoli e dall'infrastruttura di trasporto per individuare i pericoli in tempo reale.

Disponibile anche la funzione di frenata d'emergenza del Front Assist e, nell'MPV, l'assistente di corsia del Lane Assist. Come opzione è disponibile il Travel Assist che facilita la guida parzialmente automatizzata. Un'altra novità è rappresentata dalla funzione di memoria per il parcheggio automatico su un percorso già salvato.



L'ID. Buzz e ID. Buzz Cargo adottano una batteria da 77 kWh che fornisce corrente a un motore elettrico da 150 kW. La batteria agli Ioni di Litio può essere caricata da scatole a parete o da stazioni di ricarica pubbliche utilizzando una corrente alternata di 11 kW. Utilizzando l'ultimo ID. Software, la linea di modelli offrirà anche la funzione Plug & Charge.



Per quanto riguarda lo stile, il veicolo adotta un iconico e riconoscibile frontale, con il pannello a V tra i fari a LED. La verniciatura bicolore è opzionale. Progettato con cura, ID. Buzz offre interni spaziosi che accoglie comodamente fino a cinque persone. Ampia la capacità di carico (1.121 litri di capacità), che cresce ulteriormente se la seconda fila di sedili viene ripiegata (2.205 litri).



Un’altra caratteristica è il passo lungo di 2.988 mm, più o meno uguale a quello dell'attuale T6.1. La lunghezza di entrambe le versioni è di 4.712 mm.

Le prevendite europee iniziano a maggio, il lancio sul mercato, invece, è programmato in autunno.