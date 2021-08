Pebble Beach: il Concours celebra il fascino Mercedes

Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale dell’annuale Monterey Car Week, evento esclusivo che si svolge nel Pebble Beach Golf Club, che rinnova anno dopo anno l’appuntamento con la storia dell'automobilismo e i suoi modelli più iconici.



Mercedes-Benz sarà presente con un ricco parterre di vetture, puntando l’attenzione sulla storia della Mercedes SL, proposta attraverso le diverse generazioni di questa apprezzata sportiva tedesca.

Troveremo nel carnet modelli come la 300 SL auto da corsa sportive dal 1952 e la leggendaria 300 SL Roadster del 1957, fino alla SL 55 AMG del 2003.

La tradizione SL non si ferma al passato ma punta al futuro attraverso l'ultima generazione di SL (R 232) che sarà presto introdotta nella gamma.



Le auto sportive del brand Mercedes-Benz hanno un legame molto stretto con gli Stati Uniti. Nel 1953, l'americano Max E. Hoffman, importatore negli Stati Uniti, era convinto che una vettura sportiva della Stella avrebbe avuto successo sul mercato americano.

Hoffman propose al marchio di estendere la gamma dei modelli, fermamente convinto della validità della sua idea. Ciò portò allo sviluppo di due vetture: 190 SL (W 121) e 300 SL (W 198). Hoffman ebbe ragione: solo nel 1954 e nel 1955, non meno dell'85% dei 996 300 SL Coupé furono esportate negli Stati Uniti. La successiva serie di modelli SL ha continuato questa storia di successo.



A Pebble Beach, Mercedes-Benz Classic presenta sei vetture della sua collezione Heritage SL, ma saranno anche mostrate altri modelli del marchio appartenenti a collezioni private, come ad esempio: la Mercedes-Benz S Tourer (W 06), 1927; Mercedes-Benz SS Armbruster Cabriolet (W 06), 1927; Mercedes-Benz 680 S Saoutchik Torpedo (W 06), 1928; Mercedes-Benz 680 S Gangloff Sport 4 (W 06), 1929, solo per citarne alcune.



Il Concours d'Elegance celebra quest’anno il suo 70º anniversario e lo fa in modo sorprendente, soprattutto per dare nuovo slancio all’evento dopo la mancata edizione del 2020.

Il 15 agosto 2021, intorno alla 18esima buca del campo da golf, le auto riceveranno l’ambito premio Best of Show, mentre il giovedì precedente il Concours, circa 150 auto storiche prenderanno parte al Pebble Beach Tour d'Elegance, un viaggio panoramico di circa 75 miglia.