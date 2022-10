Paris Motor Show 2022: l´innovazione di Renault

A pochi giorni dall’avvio dell’atteso Salone dell’Auto di Parigi 2022, programmato dal 17 al 23 ottobre, il brand Renault traccia il solco che seguirà la gamma futura allineandosi al concetto Revolution is on della kermesse, proponendo quella che viene definita Renaulution e che riguarda anche i marchi della sua varia costellazione (Dacia, Alpine e Mobilize, inclusa la stessa Renault), che presenteranno tutte almeno un’anteprima mondiale (concept-car o showcar), ma anche una serie di innovazioni insieme alle partnership che rappresentano le strategie del Gruppo.



Nella sua area espositiva, Renault porterà all’attenzione il concept di stand Renault studiault inaugurato nel 2021 al Salone IAA di Monaco. Luminoso e colorato, dispone di una piattaforma per accogliere musicisti e DJ live e può essere utilizzato in funzione dei formati di comunicazione desiderati: talk-show, proiezione di contenuti video su display mobili, esposizione e altro.



Proprio qui sarà mostrata la rivisitazione dell’iconica Renault 4. Saranno presenti, inoltre, il nuovissimo Kangoo E-Tech Electric, e le showcar Renault 5 TURBO 3E e Hippie Caviar Motel insieme ai modelli del segmento C: Mégane E-TECH Electric, Nuovo Austral E-TECH Full Hybrid, Arkana E-TECH Full Hybrid e la concept-car Scénic Vision.



Non mancherà la presenza di Dacia e la sua nuova visual identity, che si rispecchia nell’emblema Dacia Link presente sulla gamma, sulla versione collector Duster Mat Edition e sulla concept-car Manifesto, qui esposta in anteprima.

Alpine darà voce al suo DNA sportivo attraverso la monoposto di Formula 1 A522 e la nuova A110 R esposta per la prima volta in Europa. Lo sguardo al futuro è invece rappresentato dalla concept-car Alpenglow, svelata in anteprima digitale il 13 ottobre e presentata in anteprima mondiale al Salone di Parigi.



Il carnet degli appuntamenti è molto ricco e vario e prevede workshop, esperienze digitali ludiche e incontri istruttivi, dove Mobilize offrirà un punto di vista sulla mobilità sostenibile.

Troveremo nello stand le nuove offerte di mobilità urbana (Mobilize Duo) e condivisa (Zity by Mobilize, Mobilize Share) e Mobilize Limo per i taxi e i veicoli a noleggio con conducente.

La rete Mobilize Fast Charge offrirà un’esperienza di ricarica ultrarapida e in futuro, Solo Concept ed Ileo Concept saranno un riferimento per la mobilità e l’energia in ambiente urbano.