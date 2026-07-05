30/06/2026

La Forthing Xinghai S7 progettata dal colosso cinese Dongfeng, si distingue nel panorama delle berline elettriche per una silhouette coupé estremamente fluida, progettata per minimizzare la resistenza all'aria grazie a un coefficiente aerodinamico record di appena 0,191 Cd. Le linee slanciate della carrozzeria, lunghe quasi cinque metri, sono impreziosite da fari anteriori a LED con una distintiva firma luminosa a forma di “7”, maniglie delle portiere a scomparsa e un ampio portellone posteriore che unisce eleganza estetica e massima praticità di carico.



Tecnologia di bordo

L'abitacolo minimalista mette al centro l'esperienza digitale attraverso un generoso display touch da 14,6 pollici per l'infotainment, supportato da sistemi di guida assistita di livello L2+, con pacchetto ADAS “Star Ocean Pilot”, per garantire viaggi sicuri e rilassanti.



Dongfeng Forthing Xinghai S7 dotato di propulsione efficiente

Spinta da un motore posteriore elettrico da 218 CV (160 kW) e 310 Nm di coppia, la vettura assicura scatti fluidi e un'autonomia che puàò raggiungere i 420 km (ciclo WLTP), configurandosi come una stradista tecnologicamente avanzata e accessibile. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 165 km/h. La vettura è dotata di un parco Batterie standard di accumulatore LFP da 56,8 kW/h.