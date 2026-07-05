  News Auto e Motori

ForThing - Auto ForThing Xinghai S7

Scopri la ForThing Xinghai S7: Scheda Tecnica coupè

ForThing Xinghai S7
1   2   3   4   5

Noleggio veicoliNoleggio Auto
Banners su Automania.it Tuo Banner Qui Banners su Automania.it
Il TUO Banner QUI

Vuoi promuovere la tua attività su Automania.it? Che aspetti contattaci
auto    » Aggiungi un commento     » Segnala ad un Amico cars

ForThing Xinghai S7 coupè


ForThing La Forthing Xinghai S7 progettata dal colosso cinese Dongfeng, si distingue nel panorama delle berline elettriche per una silhouette coupé estremamente fluida, progettata per minimizzare la resistenza all'aria grazie a un coefficiente aerodinamico record di appena 0,191 Cd. Le linee slanciate della carrozzeria, lunghe quasi cinque metri, sono impreziosite da fari anteriori a LED con una distintiva firma luminosa a forma di “7”, maniglie delle portiere a scomparsa e un ampio portellone posteriore che unisce eleganza estetica e massima praticità di carico.

Tecnologia di bordo
L'abitacolo minimalista mette al centro l'esperienza digitale attraverso un generoso display touch da 14,6 pollici per l'infotainment, supportato da sistemi di guida assistita di livello L2+, con pacchetto ADASStar Ocean Pilot”, per garantire viaggi sicuri e rilassanti.

Dongfeng Forthing Xinghai S7 dotato di propulsione efficiente
Spinta da un motore posteriore elettrico da 218 CV (160 kW) e 310 Nm di coppia, la vettura assicura scatti fluidi e un'autonomia che puàò raggiungere i 420 km (ciclo WLTP), configurandosi come una stradista tecnologicamente avanzata e accessibile. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 165 km/h. La vettura è dotata di un parco Batterie standard di accumulatore LFP da 56,8 kW/h.
di Domenico Scalera
Leggi Commenti
» Aggiungi un commento
News Correlate
Museo BMW » A spasso nel Museo BMW di Monaco di Baviera
In bella mostra le auto storiche e le vetture del futuro della casa bavarese
Ford Shelby supercar » Presentata a New York la nuova Shelby
Le supercar Ford Shelby GT500 2012 e la Shelby GT350 coupé e cabrio
Pininfarina 2uettottanta » Pininfarina ed Alfa Romeo, insieme al Salone di Ginevra con la 2uettottanta
Cambiano le sorti di Pininfarina che dopo il successo della Giulietta Spider indica la sua futura vocazione industriale
Newsletter
Iscriviti alla Mailing List di Automania®

[Info Newsletter»]


News
» City car o SUV? Come scegliere l´auto più adatta al proprio stile di guida
» Patente B online 2026: i vantaggi dell´autoscuola digitale
» Skoda Peaq: un nuovo capitolo elettrizzante
» 1000 Miglia 2026: Tonconogy interrompe il regno di Vesco
» Il fascino della Freccia Rossa conquista la “Città del Tricolore”
» Ferrari Luce: purché se ne parli?
» Sostituzione parabrezza dell’auto, fasi e tempistiche

[ Tutte le news» ]