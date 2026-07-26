GAC Motor Aion V

07/07/2026

La GAC Aion V è un SUV medio-compatto, prodotto dal gruppo cinese Guangzhou Automobile Group (GAC), completamente elettrico che unisce un design futuristico a un'abitabilità interna di livello superiore, esaltata da un pavimento posteriore completamente piatto e da un passo generoso di 2,77 metri. L'abitacolo si trasforma in un vero e proprio salotto tecnologico grazie al grande display centrale da 14,6 pollici e a dotazioni pensate per il massimo comfort, come i sedili anteriori con massaggio a 8 punti e un esclusivo scomparto refrigerato nella console centrale.



Prestazioni, Autonomia e Sicurezza

Dal punto di vista tecnico, la vettura è equipaggiata con un motore elettrico anteriore da 224 CV alimentato da un'innovativa batteria LFP ad alta resistenza termica, la quale assicura un'autonomia stimata di circa 510 km nel ciclo WLTP.



La GAC Aion V raggiunge una velocità massima di 160 km/h ed utilizza un impianto frenante moderno a quattro freni a disco, supportato da sistemi di gestione elettronica e recupero dell'energia. I freni anteriori con dischi ventilati, progettati per dissipare rapidamente il calore durante le frenate più intense e garantire la massima efficacia, mentre i freni posteriori sono a dischi pieni standard. Dotato anche di freno di Stazionamento un sistema Elettronico (EPB) con funzione Auto-Hold, che blocca automaticamente l'auto quando ci si ferma al semaforo o in pendenza senza dover tenere premuto il pedale.



Ricarica rapida e sistemi ADAS

Il moderno sistema di ricarica ultra-rapida a 180 kW consente di rigenerare l'energia dal 10% all'80% in appena 24 minuti, mentre la ricca suite di assistenti ADAS di Livello 2 ha permesso al veicolo di conquistare le prestigiose 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. Inclusa nel pacchetto ADAS la Frenata Automatica d'Emergenza (AEB), in grado di attiva i freni autonomamente in caso di rischio imminente di collisione con pedoni, ciclisti o altri veicoli. Assistenti elettronici di serie include anche il sistema anti-bloccaggio (ABS), la ripartizione elettronica della forza frenante (EBD), il controllo elettronico della stabilità (ESP) e l'assistente idraulico alla frenata di emergenza (HBA).

