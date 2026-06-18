1000 Miglia 2026: Tonconogy interrompe il regno di Vesco

18/06/2026 di Lorenzo Pollini La 1000 Miglia 2026 ha un nuovo re. Anzi, due!

[ Brescia ] - Speciale 1000 Miglia 2026 La 1000 Miglia 2026 ha un nuovo re. Anzi, due. A trionfare sono stati gli argentini Juan e Margarita Tonconogy, maestosi sulla loro Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1931 e capaci di difendere la leadership fino al traguardo di Brescia dopo quasi 2.000 chilometri e cinque intense giornate di gara.



Per Juan Tonconogy si tratta della quarta vittoria personale alla Freccia Rossa dopo i successi del 2013, 2016 e 2018, ma è la prima conquistata insieme alla sorella Margarita. Un risultato che assume un valore ancora maggiore, perché interrompe la straordinaria serie di Andrea Vesco, vincitore delle ultime sei edizioni consecutive.



Il campione bresciano, affiancato da Fabio Salvinelli su Alfa Romeo 6C 1750 SS Spider Zagato del 1929, ha chiuso al secondo posto dopo un duello combattuto fino all'ultimo. Terzi assoluti Lorenzo e Mario Turelli a bordo della vintage cars O.M. 665 S MM Superba del 1929, protagonisti di una gara solida e costante.



Nella Coppa delle Dame il successo è andato ancora una volta a Silvia Marini e Francesca Ruggeri su Cisitalia 202 S MM Spider del 1947 con numero 1001 sul cofano e numero di gara ufficiale 150, mentre nel Ferrari Tribute 1000 Miglia hanno prevalso Vittorino Battaglia e Giordano Mozzi su Ferrari 488 Spider del 2019. Nella Gran Turismo Experience, invece, la vittoria è stata conquistata da Shimitzu Ryotaro e Jari-Matti Latvala.



Questa 99ª edizione sarà ricordata anche per il percorso, che ha attraversato alcune delle zone più suggestive d'Italia: dalla partenza da Brescia attraverso Val Trompia e Val Gobbia, passando per il Passo dell'Abetone, le mura di Lucca, Piazza del Campo a Siena, la Porziuncola di Assisi, la Gola del Furlo e il centro storico di San Marino, fino al ritorno a Brescia lungo la tradizionale rampa di Viale Venezia.



Cinque tappe, 144 prove cronometrate e migliaia di appassionati lungo il percorso hanno confermato ancora una volta il fascino senza tempo della corsa più bella del mondo.



Ora l'attenzione è già rivolta al 2027. Con la conclusione della 99ª edizione, la Freccia Rossa si prepara infatti a celebrare il suo Centenario, tornando alla tradizionale collocazione di fine maggio per un appuntamento destinato a entrare nella storia. Laha un nuovo re. Anzi, due. A trionfare sono stati gli argentini, maestosi sulla lorodel 1931 e capaci di difendere lafino al traguardo di Brescia dopo quasi 2.000 chilometri e cinque intense giornate di gara.Persi tratta della quarta vittoria personale alladopo i successi del 2013, 2016 e 2018, ma è la prima conquistata insieme alla sorella Margarita. Un risultato che assume un valore ancora maggiore, perché interrompe la straordinaria serie di, vincitore delle ultime sei edizioni consecutive.Il campione bresciano, affiancato dasudel 1929, ha chiuso aldopo un duello combattuto fino all'ultimo. Terzi assolutia bordo della vintage carsdel 1929, protagonisti di una gara solida e costante.Nellail successo è andato ancora una volta asudel 1947 con numero 1001 sul cofano e numero di gara ufficiale 150, mentre nelhanno prevalso Vittorino Battaglia e Giordano Mozzi sudel 2019. Nella, invece, la vittoria è stata conquistata dae Jari-Matti Latvala.Questasarà ricordata anche per il, che ha attraversato alcune delle zone più suggestive d'Italia: dalla partenza daattraverso Val Trompia e Val Gobbia, passando per il Passo dell'Abetone, le mura di Lucca, Piazza del Campo a Siena, la Porziuncola di Assisi, la Gola del Furlo e il centro storico di San Marino, fino al ritorno a Brescia lungo la tradizionale rampa di Viale Venezia.e migliaia di appassionati lungo il percorso hanno confermato ancora una volta il fascino senza tempo dellaOra l'attenzione è già rivolta al. Con la conclusione della, la Freccia Rossa si prepara infatti a celebrare il suo, tornando alla tradizionale collocazione di fine maggio per un appuntamento destinato a entrare nella storia.

Fotogallery