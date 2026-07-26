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Scopri la Pix Beastie (Robo-EV): Scheda Tecnica Quadriciclo

Pix Beastie (Robo-EV)
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Pix Beastie (Robo-EV) Quadriciclo


Pix La Pix Beastie Concept (noto anche come PIX Robo-EV) è un rivoluzionario veicolo micro-elettrico autonomo a due posti sviluppato dall'azienda cinese PIX Moving, si distingue nel panorama della mobilità urbana per un approccio progettuale radicale che fonde l'ingegneria algoritmica con le forme della natura. Il veicolo sfrutta un telaio Unibody interamente stampato in 3D con leghe metalliche leggere, caratterizzato da una geometria generativa ispirata alla struttura ossea dei dinosauri che ottimizza il rapporto tra robustezza e peso complessivo. Questa architettura open-air a due posti unisce la compattezza di un quadriciclo da città con un'estetica futuristica definita da portiere ad ala di gabbiano e un display LED posteriore interattivo per la comunicazione esterna.

Tecnologia Propulsiva e Guida Autonoma
Il concept Pix Beastie (Robo-EV) sotto le sue forme organiche nasconde una piattaforma Skateboard modulare dotata di una tecnologia propulsiva interamente elettrica di tipo Drive-by-Wire. Il Concept è spinto da una coppia di motori elettrici posteriori che consentono di raggiungere una velocità massima di 90 km/h, garantendo un'agilità urbana superiore in soli due metri e sessanta (esattamente 2592 mm) di lunghezza complessiva (simile alle concorrenti Citroën Ami o una Renault Twizy). L'adozione di questo innovativo telaio riduce i potenziali guasti, riduce al minimo le dipendenze dalla catena di approvvigionamento e migliora l'affidabilità generale e la manovrabilità del veicolo.

Le sospensioni in materiale composito a base di fibra di basalto offrono eccezionale resistenza e rigidità riducendo al contempo il peso, per un'esperienza di guida più sicura, efficiente ed ecologica. La gestione della marcia è affidata a un sistema di guida autonoma avanzato con sensori LiDAR integrati, che si interfaccia direttamente con lo chassis tramite protocolli di comunicazione aperti (come i bus CAN), questo permette alla vettura di muoversi in sicurezza nel traffico cittadino senza l'intervento umano.
di Domenico Scalera
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