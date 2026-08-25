Svolta Porsche: maxi accordo con TATA per l´IA nell´automotive

[ Stoccarda ] - Porsche ha annunciato la cessione strategica della sua controllata MHP a Tata Consultancy Services (TCS), il colosso indiano dei servizi IT e della consulenza tecnologica parte del Gruppo Tata. L'operazione, soggetta all'approvazione delle autorità competenti e destinata a concludersi nei prossimi mesi, non rappresenta una semplice dismissione finanziaria, ma l'inizio di una massiccia alleanza globale nel campo delle soluzioni digitali e dell'intelligenza artificiale applicata alla mobilità del futuro.



Il costruttore di Stoccarda ha deciso di vendere l’intero gruppo MHP con un obiettivo industriale preciso: concentrare tutte le proprie risorse sul core business delle auto sportive, legandosi contemporaneamente a un partner tecnologico globale in grado di proiettare il marchio nell'era dei veicoli definiti dal software.



I dettagli dell'acquisizione e il futuro di MHP

In base agli accordi strategici, Tata Consultancy Services acquisirà MHP nella sua interezza. L'operazione è stata strutturata per preservare l'alto valore consulenziale costruito dalla società tedesca in oltre trent'anni di attività. MHP manterrà infatti il proprio marchio storico, la sede centrale di Ludwigsburg, vicino a Stoccarda, e continuerà a operare come società di consulenza indipendente sotto la sua attuale denominazione.



L'ingresso nel Gruppo indiano Tata, realtà globale presente in ben 55 paesi, garantirà a MHP e ai suoi oltre 4800 dipendenti una platea internazionale di sviluppo e una capacità di innovazione senza precedenti. I clienti attuali e futuri della società beneficeranno di un portafoglio di competenze tecnologiche notevolmente ampliato, mentre Porsche manterrà intatta e anzi rafforzerà la proficua e consolidata collaborazione con la sua ex controllata.



Verso la produzione definita dal software

MHP (Mieschke Hofmann und Partner) si è affermata negli anni come una delle principali società di consulenza gestionale e informatica a livello internazionale, operando in settori ad altissima tecnologia che spaziano dall'aerospazio alla difesa, fino all'energia e al settore pubblico. La sua profonda esperienza nella gestione di programmi di trasformazione complessi guiderà ora la transizione di Porsche verso i pilastri industriali dei prossimi anni.



Le priorità strategiche della nuova collaborazione includono lo sviluppo della produzione definita dal software, l'ottimizzazione e la gestione predittiva della supply chain, il potenziamento delle infrastrutture di sicurezza informatica e la creazione di piattaforme digitali integrate. Grazie alle risorse combinate con TCS, il costruttore tedesco punta a trasformare le innovazioni tecnologiche teoriche in modelli industriali concreti, scalabili e pronti per il mercato globale.



L'ecosistema automotive guidato dall'Intelligenza Artificiale

Il perno centrale dell'accordo risiede nella creazione di una partnership a tre vie che coinvolge Porsche, TCS e MHP. Le tre realtà collaboreranno strettamente per accelerare lo sviluppo, la scalabilità e l'integrazione di applicazioni avanzate di Intelligenza Artificiale all'interno di tutte le aree chiave del business automobilistico. La trasformazione digitale riguarderà l'intera catena del valore di Porsche, migliorando la competitività e l'efficienza aziendale in un mercato in cui il software e l'analisi dei dati sono diventati i veri fattori che fanno la differenza.



I vertici delle rispettive aziende hanno espresso grande soddisfazione per un'operazione che ridefinisce gli equilibri tecnologici del settore. Il dottor Michael Leiters, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche AG, ha sottolineato come l'unione tra l'esperienza automobilistica del marchio e le competenze digitali di TCS permetterà di incrementare l'innovazione in un mondo della mobilità sempre più orientato ai dati.



Allo stesso modo, il CEO e Amministratore Delegato di Tata Consultancy Services, Kunchitham Krithivasan, ha evidenziato l'entusiasmo del gruppo indiano nel supportare Porsche. Secondo il manager, l'alleanza permetterà di industrializzare l'Intelligenza Artificiale su larga scala, accelerando l'evoluzione dei modelli di business verso le esperienze di mobilità intelligenti del futuro.

Nella Foto: K. Krithivasan and Dr. Michael Leiters

