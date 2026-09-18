Bollo auto 2027, arriva l´esenzione

È risaputo che il bollo auto è una delle tasse più detestate dagli automobilisti italiani. Infatti, essa si basa non sull’utilizzo, ma sul semplice possesso di un veicolo. Recentemente, il dibattito sulla sua possibile abolizione è tornato a essere attuale, sulle affermazioni del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che ha reso noto il desiderio di eliminarla, anche se questo comporterebbe un deficit finanziario di 7,5 miliardi di euro per le Regioni.



Nel frattempo, un primo intervento è stato effettuato con il decreto legge del 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che ha approvato una norma che prevede per il 2027 l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il primo veicolo dei proprietari con potenza fino a 80 kW. Questa misura potrebbe interessare un ampio numero di veicoli, stimato in circa 24.608.867 unità.



Chi non dovrà pagare il bollo auto nel 2027?

vIl principale requisito da considerare è la potenza del veicolo: l'esenzione riguarderà solo il primo veicolo in possesso del contribuente se la potenza non supera gli 80 kW (voce P2 sulla carta di circolazione), cioè circa 109 cavalli. Di conseguenza, le utilitarie e le vetture di piccola e media cilindrata rientreranno nell'agevolazione.



Non ci sono limiti di reddito per beneficiare dell'esenzione, ma è fondamentale controllare la potenza, espressa in kiloWatt. Pertanto, gli automobilisti devono verificare sulla carta di circolazione se la propria auto rientra nei limiti stabiliti dal decreto.



Cosa accade a chi ha più di un'automobile?

Il vantaggio non si applica a tutti i veicoli posseduti, ma solo al primo; questo significa che chi ha più autovetture deve prestare attenzione a quale mezzo possa usufruire dell'agevolazione. Per coloro che possiedono un veicolo che supera la potenza stabilita dalla norma, non scatta la nuova esenzione. Il bollo continuerà a essere gestito in conformità con la normativa ordinaria applicabile al veicolo e alla Regione di residenza.



Esenzione anche per i motoveicoli

Questa novità non interessa solo le automobili, bensì include anche i motoveicoli che soddisfano i requisiti previsti dalla norma. In Italia ci sono oltre 59 milioni di autoveicoli e motoveicoli, di cui più di 34 milioni hanno una potenza entro gli 80 kW.



La norma prevede l'esenzione per il 2027, mentre il Governo ha fissato l'obiettivo di rendere questa misura strutturale con la prossima legge di Bilancio. Pertanto, non si può ancora affermare che il bollo auto sia stato definitivamente eliminato per gli anni successivi al 2027.



Per il momento, la certezza riguarda l'agevolazione prevista per il 2027; eventuali estensioni o la trasformazione dell'esenzione in misura permanente dipenderanno da futuri provvedimenti legislativi.

