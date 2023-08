Toyota Land Cruiser 2024

07/08/2023

La nuova generazione di Toyota Land Cruiser aggiorna il proprio corredo di dotazioni senza tradire le sue note qualità di forza e resistenza.



Atteso sulle strade a partire dalla prima metà del 2024, il veicolo è stato sviluppato sulla piattaforma GA-F del marchio, che aiuta a migliorare le prestazioni offroad. Confortevole nella guida convenzionale su strada, ilo nuovo Land Cruiser adotta un nuovo telaio più rigido del 50%, mentre la rigidità strutturale di carrozzeria e telaio è stata incrementata del 30%.



La nuova serie è la prima ad utilizzare un sistema di servosterzo elettrico (EPS) che riduce i contraccolpi quando si guida su superfici accidentate.



In Europa occidentale, il nuovo Land Cruiser sarà lanciato con un'unità turbodiesel da 2,8 litri in grado di erogare fino a 204 CV ed è abbinata a un nuovo cambio automatico Direct Shift a otto rapporti. Nel 2025 sarà disponibile un propulsore elettrificato che combina il potente ed efficiente motore diesel con la tecnologia mild hybrid a 48 Volt.



Il design esterno mostra la tipica silhouette Land Cruiser, con forti linee orizzontali. Gli interni sono disponibili con cinque o sette posti e soluzioni funzionali per la guida.



Il nuovo Land Cruiser sarà introdotto in Europa con uno speciale allestimento First Edition, disponibile nel periodo iniziale di pre-ordini a partire da ottobre 2023. Questa versione in edizione limitata, di cui 50 esemplari destinati al mercato italiano, offre caratteristiche esclusive come i classici fari rotondi e due colorazioni esterne bi-tone dedicate: Sand e Smoky Blue.