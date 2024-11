Hyundai Ioniq 9 2025

26/11/2024

Hyundai Ioniq 9 è un suv completamente elettrico di grandi dimensioni, che unisce un design aerodinamico alla tecnologia EV.

il veicolo rappresenta la scelta ottimale per chi cerca un modlelo elettrico in grado di accogliere fino a sette persone.



Disponibile nelle configurazioni a 6 o 7 posti, offre un’abitabilità di livello superiore con ampio spazio anche in seconda e in terza fila, garantendo un’esperienza di grande comfort.

Il design è caratterizzato da elementi ellittici e tonalità rilassanti che creano un’atmosfera rilassante, soprattutto quando la luce naturale si irradia dal tetto panoramico. I Relaxation Seat della prima e della seconda fila, a seconda della configurazione, sono reclinabili e dotati di poggiagambe, consentendo di riposare durante i lunghi viaggi.



Internamente, Ioniq 9 non tralascia la sostenibilità anche nella scelta dei materiali. Tra questi, disponibili ssecondo i mercati: pelle trattata ecologicamente, tessuto in PET riciclato, tessuto in lana, Bio TPO/PU Skin, tessuto in Bio PET/SUEDE, vernice Bio e vernice con utilizzo di pneumatici riciclati.



Il display panoramico curvo, la dashboard sospesa, le sottili bocchette di ventilazione e l’illuminazione interna regalano un’atmosfera futuristica.

Il design del frontale di IONIQ 9 è caratterizzato dai Parametric Pixel integrati nei gruppi ottici a led e nella fascia inferiore. La silhouette è definita dalla linea del tetto morbida e curva, che garantisce un coefficiente di resistenza aerodinamica Cx molto contenuto.



Con un passo di 3.130 mm, il più lungo di sempre per un modello Hyundai, la vettura si distingue per l’ampio abitacolo e le proporzioni imponenti. Il posteriore, il cui taglio ricorda la coda di una barca, contribuisce alle eccezionali prestazioni aerodinamiche. Inoltre, è il primo modello della gamma ad eliminare l’antenna sul tetto, distribuendo le sue funzioni tra il parabrezza, il quadro strumenti e il vetro del portellone posteriore.



Nei diversi mercati, sono offerti 16 colori esterni, tra cui Celadon Gray Matte, Celadon Gray Metallic, Ionosphere Green Pearl, Sunset Brown Pearl e Cosmic Blue Pearl. La vettura, basata sull’architettura E-GMP, vanta una batteria ad alta capacità e ad alto voltaggio per una maggiore autonomia elettrica, un pavimento piatto per un maggiore comfort dei passeggeri e un maggiore spazio di carico.



Ioniq 9 sarà in vendita in Corea e negli Stati Uniti dalla prima metà del 2025, con una successiva introduzione in Europa e in altri mercati globali.