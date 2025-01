Aston Martin Vantage Roadster 2025

16/01/2025

Aston Martin Vantage Roadster rappresenta la versione openair del modello Vantage Coupé. Alimentata dal potente motore V8 twin-turbo da 4.0-litri, la sportiva d’Oltremanica promette fascino e performance elevate. Stilisticamente alla pari del modello a tetto chiuso, Vantage Roadster è una convertible dal tetto completamente automatico.



La vettura conserva le caratteristiche dinamiche della Vantage Coupé. Entrambe le auto sono state progettate e sviluppate in parallelo, piuttosto che in sequenza.

Rispetto alla precedente Vantage Roadster, il motore V8 biturbo da 4.0 litri di Aston Martin ha visto aumentare la potenza e la coppia, grazie a turbocompressori più grandi, profili dell’albero a camme rivisti e un rapporto di compressione ottimizzato.



Tra le peculiarità della nuova Vantage Roadster spiccano: la struttura in alluminio ultra rigida e allo stesso tempo leggera, i pannelli della carrozzeria in composito e la distribuzione del peso spostata dall’ anteriore al posteriore, con un rapporto 49:51.

Il tetto è disponibile nella configurazione Z-fold e può essere aperto o chiuso in 6,8 secondi, utilizzando il meccanismo più veloce disponibile ad ora sul mercato. La livrea è proposta in tre nuovi colori: Iridescent Sapphire, Satin Iridescent Sapphire e Bronze Flare, mentre il tetto è offerto in nero, rosso, blu o nero e argento. Sono disponibili quattro stili di ruota da 21 pollici e diverse finiture.



Come la versione Coupé, Vantage Roadster è dotata di un sistema di infotainment di nuova generazione, creato da Aston Martin e introdotto per la prima volta sulla DB12. Le consegne sono previste a partire dal secondo trimestre del 2025.