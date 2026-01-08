Toyota RAV4 MY 2026

18/12/2025

La Nuova Toyota RAV4 Model Year 2026 segna il debutto della sesta generazione del SUV più venduto al mondo. Disponibile in Italia a partire dal primo trimestre del 2026, il nuovo modello evolve profondamente sia nel design che nella sostanza, puntando su una gamma esclusivamente elettrificata (HEV e PHEV) e su un comparto tecnologico all'avanguardia, riducendo le emissioni CO2 fino al 25% rispetto al RAV 4 MY 2025, e integra tecnologie ADAS di livello 2+.



Design e Carrozzeria

Il look della nuova RAV4 2026 si evolve verso forme più squadrate e muscolose (lunghezza 4.610 mm, larghezza 1.865 mm, altezza 1.690 mm), richiamando lo stile robusto dei fuoristrada Toyota di ultima generazione. La gamma si articola su tre diversi allestimenti: la Core (elegante), la Rugged (votata all'off-road come l'allestimento Woodland) e la Sport (caratterizzata da dettagli neri lucidi e assetto specifico, tipica delle versioni GR Sport).



Motorizzazioni e Prestazioni

La sesta generazione abbandona definitivamente i motori puramente termici, offrendo due varianti ibride di ultima generazione:

● Full Hybrid (HEV): Equipaggiata con la quinta generazione del sistema ibrido Toyota, combina un motore 2.5 litri a ciclo Atkinson con motori elettrici più efficienti. La potenza complessiva raggiunge i 236 CV (nella versione a trazione integrale AWD-i), garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 7 secondi, consumi su percorso WLTP 5,2-5,6 l/100 km.

● Plug-in Hybrid (PHEV): Rappresenta il vertice della gamma con la sesta generazione del sistema ibrido plug-in. La potenza totale sale a circa 324 CV, mentre l'efficienza della batteria è stata migliorata per offrire un'autonomia in modalità puramente elettrica che sfiora i 100 km (ciclo WLTP), ideale per la mobilità urbana quotidiana a zero emissioni. I consumi ibridi 0,9-1,1 l/100 km sempre su percorso WLTP.



Tecnologia e Interni

L'abitacolo è stato completamente riprogettato per offrire maggiore comfort e una digitalizzazione totale:

● Plancia Digitale: Di serie un cruscotto digitale da 12,3 pollici affiancato da un nuovo sistema infotainment con touchscreen centrale da 12,9 pollici.

● Software Arene: La vettura adotta la nuova piattaforma software di Toyota, che permette aggiornamenti Over-the-Air (OTA) per migliorare le prestazioni e aggiungere funzionalità nel tempo senza passare dall'officina.

● Connettività: Integrazione wireless per Apple CarPlay e Android Auto, oltre a un sistema di navigazione basato su cloud sempre connesso.





Sicurezza Attiva (Toyota Safety Sense 4.0)

La sicurezza è garantita dal debutto del pacchetto Toyota Safety Sense - TSS 4.0, che introduce:

● Telecamere e radar a lungo raggio potenziati per una migliore rilevazione di pedoni e ciclisti, anche agli incroci.

● Sistema di sterzata assistita d'emergenza dotato di Proactive Driving Assist (PDA) è un sistema di assistenza alla guida di Toyota che aiuta a prevenire incidenti in città o a basse velocità, offrendo un supporto gentile alla frenata e allo sterzo in situazioni di rischio, come avvicinamento a veicoli lenti, pedoni, ciclisti, o in curva, anticipando i pericoli per rendere la guida più sicura e fluida.

● Cruise Control Adattivo ancora più fluido e assistenza al mantenimento attivo della corsia migliorata.