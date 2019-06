Villa d´Este: la Coppa d´Oro ad Alfa Romeo 8C 2900B

Chiude l’evento Concorso d’Eleganza Villa dì’Este 2019, atteso dai tanti appassionati delle auto storiche, e incorona quale regina del referendum pubblico l’Alfa Romeo 8C 2900B del 1937. La berlinetta Touring, di proprietà del concorrente americano David Sydorick, ha ricevuto l’ambita Coppa Oro.



Equipaggiata con un motore 8 cilindri in linea, 2905 cc, 180 CV a 5.200 giri/min, espressione della tecnologia disponibile nella seconda metà degli anni trenta, che prevedeva un propulsore realizzato con blocco in lega leggera, bi-albero a camme in testa, doppio compressore, cambio montato posteriormente, sospensioni indipendenti.



Potenza ed eleganza nel puro stile Alfa Romeo sono sottolineati da questo modello, la prima di cinque esemplari con la carrozzeria Superleggera prodotta da Touring, protagonista sin dai Saloni dell’Auto di Parigi e Milano del 1937 ad oggi. Ricordiamo, inoltre, che la stessa vettura ha ottenuto riconoscimento nel 2018 quale Best of Show a Pebble Beach.

