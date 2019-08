Vuhl 05RR: da Pebble Beach al mercato

E’ tempo di novità per il costruttore messicano Vuhl, che ha deciso di entrare nel mercato statunitense con le sue proposte di supercar leggere per uso stradale, tra cui anche la nuovissima 05RR, esordiente del recente evento di Monterey, parterre che ha calamitato molto interesse sulla vettura con proposte di acquisto arrivate da diversi stati americani.



L'amministratore delegato e co-fondatore di Vuhl, Guillermo Echeverría, ha dichiarato come il Car Week e la California in generale, siano i luoghi ideali per presentare il marchio ai consumatori americani.“La vasta cultura automobilistica della California, i circuiti di livello mondiale e la comunità attiva di appassionati sono perfettamente allineati con la filosofia che sta alla base delle nostre auto e nessun evento cattura lo spirito meglio di Car Week”, ha concluso.



Il direttore tecnico e cofondatore di VUHL Iker Echeverría ha rivelato tutto l’entusiasmo derivato dalla partecipazione all’evento di Monterey, spiegando gli interventi migliorativi e gli affinamenti tecnici riservati alla vettura, per renderla ancora più prestazionale in pista, ma anche più coinvolgente nella guida su strada.



In dettaglio, la Vuhl 05RR, aggiunge nella denominazione di serie 05, la dicitura Road and Race (RR) per focalizzare l’attenzione proprio sulle performance. Rispetto al modello di serie 05, il peso è stato ulteriormente ridotto, a vantaggio della guida adrenalinica. Grazie al 2.3 litri turbocharged da 400 CV, abbinato al cambio sequenziale con paddles al volante, è possibile ottenere un tempo di accelerazione da 0 a 96 km/h pari a 2,7 secondi.

L'auto è in grado di raggiungere 1,8 G di accelerazione laterale.