MG EHS Plug-in Hybrid: pronta per l´Europa

Suv a trazione ibrida, la nuova MG EHS Plug-in Hybrid si prepara a conquistare il mercato del Vecchio Continente. Il veicolo, che si affianca al modello MG ZS EV totalmente elettrico, adotta un’avanzata tecnologia plug-in hybrid, che assicura la massima efficienza sul fronte dei consumi e delle emissioni senza trascurare il piacere di guida.



Il propulsore in dotazione è il motore turbo da 1,5 litri, abbinato a un cambio intelligente a 10 velocità, un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh.

L’unità a benzina turbo da 1,5 litri (162 CV) funziona in sinergia con il motore elettrico (122 CV). L’auto vanta una potenza di sistema di 258 CV, con una coppia massima di 370 Nm.



La batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh alimenta il motore elettrico, consentendo di coprire una distanza in modalità esclusivamente elettrica fino a 52 km.

Il carica-batterie di bordo da 3,7 kW assicura tempi di ricarica in circa 4,5 ore.



Il Suv è anche dotato di un sistema di frenata rigenerativa, che immagazzina l'energia rilasciata durante la decelerazione e la riutilizza per ottimizzare l'autonomia della batteria o ridurre il consumo di carburante.



Un cambio avanzato trasferisce la potenza dal motore a benzina e da quello elettrico alle ruote anteriori. La coppia motrice del motore a benzina è trasmessa da un cambio automatico a 6 rapporti, mentre il motore elettrico trasmette la potenza attraverso un'unità di trasmissione elettronica a quattro velocità. Insieme formano un cambio automatico a 10 velocità.



La nuova MG EHS Plug-in Hybrid si pone in un segmento superiore rispetto alla versione ZS EV. Lunga 4.574 mm, larga 1.876 mm e alta 1.664 mm, risulta più spaziosa rispetto alla maggior parte delle rivali. Il design è distintivo e atletico, si notano particolari riconoscibili come la griglia prominente e i fari con luci di marcia diurna a LED. Inoltre, nove singole unità a LED compongono le luci di marcia diurna per un effetto visivo che non passa inosservato.



A bordo troviamo un volante rivestito in pelle che consente una visuale libera sul cruscotto digitale da 12,3 pollici. Il touchscreen da 10,1 pollici al centro del cruscotto permette un uso intuitivo del sistema di Infotainment.



Funzionale e proposta ad un prezzo accessibile, la nuova MG EHS Plug-in hybrid è disponibile in due varianti (Luxury e Comfort), quattro colori di carrozzeria (Pebble Black, Dover White, Phantom Red, Medal Silver) e due colori interni (nero e rosso).