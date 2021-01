Hyundai Santa Fe: 20 anni di successi

Versione celebrativa di ben 20 anni di successi, la special edition Hyundai Santa Fe 20th Anniversary intende omaggiare un modello dalla lunga vita produttiva e che nel mercato europeo ha trovato riscontri positivi sul fronte delle vendite.



In questa veste inedita e speciale, il suv viene proposto nella configurazione a sette posti ed è equipaggiato con una motorizzazione ibrida da 230 CV, abbinata al cambio automatico a sei rapporti (6AT) e alla trazione integrale H-TRAC. Non manca un ricco corredo tecnologico che rende l’esperienza di guida estremamente confortevole.



Troviamo nel carnet interni rivestiti in pelle, tetto panoramico, sedili anteriori regolabili elettricamente, portellone posteriore elettrico, navigatore con display touchscreen da 10.25 pollici, Cluster Supervision da 12.3 pollici e tutti i sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense. La combinazione di powertrain full hybrid, trazione integrale e configurazione a 7 posti rende questa vettura unica nel suo segmento.



Per quanto riguarda l’appeal estetico, spicca nel frontale l’ampia griglia con un motivo tridimensionale che avvolge i gruppi ottici Full LED. Le luci diurne a LED, dalla forma a T creano una firma luminosa distintiva e includono la doppia funzione di indicatori di direzione.



Il carattere viene sottolineato da rivestimenti dei passaruota più ampi e da nuovi cerchi in lega, proposti nella misura da 19 pollici. In coda si nota il nuovo design dei gruppi ottici Full LED estesi. Il powertrain Full Hybrid è composto dal nuovo motore Smartstream T-GDi da 1,6 litri (turbo benzina a iniezione diretta) e da un motore elettrico da 44,2 kW, che ottiene la sua potenza da una batteria agli ioni polimeri di litio da 1,49 kWh. Il sistema ha una potenza combinata di 230 CV e una coppia di 350 Nm che assicura basse emissioni.