Notizie Kimera alla conquista degli States

11/08/2022 di Grazia Dragone La prima EVO37 americana parteciperà al Monterey Car Week

KImera Automobili si affaccia Oltreoceano per la consegna del primo esemplare di EVO37, destinato ad un cliente californiano.



La sportiva, denominata Edda, apre la strada ad altre vetture che sembrano aver già conquistato il mercato statunitense, molto attivo sia sul fronte delle consegne che degli ordini, portando così Kimera al sold-out della serie limitata a 37 pezzi unici.



Kimera Automobili parteciperà proprio con questo primo esemplare americano all’esclusivo Monterey Car Week, evento trait d’union tra passato e presente del mondo dell'automobile. Durante l’appuntamento The Quail, a Motorsport Gathering la EVO37, in versione azzurra/oro/carbonio, verrà esposta venerdì 19 agosto presso lo stand di O´Gara Coach, uno dei più importanti dealer di auto sportive e di lusso della California.



Il collezionista e pilota che ha acquistato la prima Ennio Morricone e le composizioni interpretate dal soprano Edda Dell’Orso. La vettura è azzurra, un omaggio alle auto da corsa americane ma anche al colore dell'oceano.



Kimera EVO37 trae le proprie origini dal passato per far rinascere un’icona dell’automobilismo mondiale, ma con tutto il know how attuale. In questo modo si è realizzata una fuoriserie stradale da oltre 500 CV, potenza erogata dal motore 2 litri quattro cilindri in linea con doppia sovralimentazione turbo/compressore volumetrico.



