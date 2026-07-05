20/06/2026

La Caterham Super Seven 600 è una vettura sportiva ultraleggera che celebra il fascino nostalgico delle scoperte britanniche degli anni 1970 e 1980. Concepita come modello d'accesso alla gamma heritage del marchio, questa spider unisce un'estetica d'epoca a una meccanica moderna ed efficiente. È un'auto pensata per i puristi della guida, in cui l'assenza totale di filtri elettronici, il baricentro rasoterra e il peso piuma garantiscono un divertimento viscerale e una connessione totale tra uomo e macchina anche a velocità codice.



La Caterham Super Seven 600 con telaio S3 rappresenta la configurazione più pura, compatta e fedele alle proporzioni storiche ideate originariamente da Colin Chapman negli anni '50. In grado di fornire delle misure ridotte: lunghezza di 3,10 m e larghezza di soli 1,57 m.



Il cuore meccanico e le prestazioni dinamiche

Sotto il lungo cofano in alluminio pulsa un motore turbo a tre cilindri da 660 cc di derivazione Suzuki, capace di erogare 84 CV di potenza a 6.500 giri/min e 116 Nm di coppia massima. Sebbene questi numeri possano sembrare modesti per gli standard attuali, la vettura ferma l'ago della bilancia a soli 440 kg a secco, garantendo un rapporto peso-potenza straordinario che si traduce in un'agilità disarmante tra le curve. Abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti dagli innesti corti e precisi, questo propulsore spinge la Caterham Super Seven 600 da 0 a 100 km/h in appena 6,9 secondi e le permette di raggiungere una velocità massima, di tutto rispetto, di 169 km/h.



Stile classico e cura dei dettagli artigianali

A differenza delle versioni più estreme della gamma rivolte all'uso in pista, questo modello punta tutto sull'eleganza d'altri tempi e sulla raffinatezza estetica. La carrozzeria si distingue per i lunghi passaruota anteriori svasati, i gruppi ottici tondi cromati e la ruota di scorta fissata sul retro, mentre l' minimalista avvolge il guidatore con sedili in pelle, una plancia arricchita dalla strumentazione analogica Smiths e un classico volante Moto-Lita con corona in legno. Priva di servosterzo, ABS e controllo di trazione, l'esperienza a bordo è un viaggio nel tempo impreziosito da finiture artigianali, dove la protezione dalle intemperie è affidata a una semplice capote in tela rimovibile manualmente.

