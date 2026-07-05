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Scopri la GAC Motor Aion UT: Scheda Tecnica Utilitarie

GAC Motor Aion UT
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GAC Motor Aion UT Utilitarie


GAC Motor La GAC Aion UT è una compatta elettrica cinese del segmento B, progettata per sfidare i principali competitor europei nel mercato delle vetture a zero emissioni. Disegnata presso il Centro Stile GAC di Milano, questa hatchback combina linee moderne, un'abitabilità interna sorprendente e una dotazione tecnologica di categoria superiore.

Un design nato in Italia per la mobilità urbana globale
La nuova GAC Motor Aion UT si presenta con linee pulite e proporzionate nascono direttamente per incontrare il gusto del pubblico europeo. Grazie a una piattaforma nativa per veicoli a zero emissioni, la vettura riesce a spingere le ruote agli estremi della carrozzeria, offrendo così un passo eccezionale di 2,75 metri che si traduce in un'abitabilità interna e in una capacità del bagagliaio nettamente superiori rispetto alla media della sua categoria.

Tecnologia all'avanguardia e prestazioni ad alta efficienza
L'abitacolo minimalista e fortemente digitalizzato ruota attorno a un grande display touchscreen centrale da 14,6 pollici, il quale gestisce un sistema di Infotainment completo di aggiornamenti over-the-air e sistemi di assistenza alla guida ADAS di Livello 2 per la massima sicurezza quotidiana. Sotto la carrozzeria pulsa un motore elettrico da 204 CV alimentato da una batteria al litio-ferro-fosfato da 60 kWh, una combinazione efficiente che garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 7,3 secondi e un'autonomia complessiva nel ciclo WLTP pari a 430 Km.
di Domenico Scalera
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