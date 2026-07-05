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Mercedes-Benz - Auto Mercedes-Benz AMG GT XX Concept

Scopri la Mercedes-Benz AMG GT XX Concept: Scheda Tecnica prototipo

Mercedes-Benz AMG GT XX Concept
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Mercedes-Benz AMG GT XX Concept prototipo


Mercedes-Benz La Mercedes-AMG GT XX Concept Car è una coupé a quattro porte completamente elettrica da 1360 CV sviluppata sulla nuova piattaforma AMG.EA, concepita come un vero manifesto tecnologico ad altissime prestazioni per anticipare il futuro del marchio.

Architettura Meccanica e Prestazioni Record
La vettura sfrutta tre innovativi motori elettrici a flusso assiale e la trazione integrale intelligente 4MATIC+ per superare i 360 km/h di velocità massima, garantendo accelerazioni fulminee paragonabili a quelle di una Formula 1. Durante i severi test di resistenza sull'anello di Nardò, il prototipo ha dimostrato un'affidabilità straordinaria percorrendo ben 40.075 chilometri in circa sette giorni e mezzo alla velocità costante di 300 km/h.

Aerodinamica d'Avanguardia e Ricarica Ultra-Rapida
Il design ultra-filante della carrozzeria permette di raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica record di appena 0,198, ottimizzato ulteriormente da alette attive integrate nei cerchi in lega. L'avanzata architettura di bordo a 800 Volt, supportata da un sistema di raffreddamento diretto delle celle della batteria, tollera potenze di ricarica superiori a 850 kW e consente di recuperare fino a 500 km di autonomia in soli 5 minuti.

Efficienza Meccanica a Flusso Assiale
I motori elettrici a flusso assiale offrono una densità di potenza tre volte superiore rispetto alle unità tradizionali, riducendo il peso complessivo del sistema del 30%. La loro innovativa struttura a disco con spessore inferiore ai dieci centimetri massimizza lo spazio a bordo e ottimizza il bilanciamento dei pesi del veicolo. Questa architettura garantisce un'erogazione della coppia costante alle alte velocità e una gestione termica eccellente anche sotto sforzo.

Interni Eco-Sostenibili d'Avanguardia
L'abitacolo della vettura reinterpreta il lusso ad alte prestazioni attraverso soluzioni circolari e biologiche che eliminano le plastiche vergini. I rivestimenti principali sono realizzati in ecopelle conciata con scarti della lavorazione del caffè e in seta artificiale vegana coltivata in laboratorio. L'ambiente è rifinito con dettagli decorativi in fibra di bambù e sedili monoscocca in carbonio, dotati di speciali imbottiture stampate in 3D per azzerare gli sprechi di produzione.
di Domenico Scalera
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