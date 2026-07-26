23/07/2026

La Bako Bee è un'innovativa microcar elettrica a due posti sviluppata dalla Startup Tunisina Bako Motors, progettata specificamente per rivoluzionare la mobilità cittadina nei mercati emergenti. Questo compatto quadriciclo si distingue per la presenza di pannelli solari sul tetto che integrano la carica della batteria, consentendo di sfruttare l'energia solare per i brevi spostamenti quotidiani, a costi ed emissioni Zero. Le misure esterne sono abbastanza generose (L/W/H): 2,350 m, 1,100 m, 1,530 m.



Prestazioni e accessibilità economica

Il quadriciclo elettrico Bako Bee è equipaggiato con un motore elettrico da 2000W con coppia di 95 Nm alimentato da una batteria al Litio-Ferro-Fosfato (LiFePO4), ricaricabile sia tramite rete elettrica sia attraverso l'energia solare generata dai pannelli fotovoltaici sul tetto, una configurazione ideale per i viaggi urbani quotidiani che permette di raggiungere una velocità massima di 45 km/h. Il veicolo viene proposto nelle versioni Bako Bee Start e Horizon, che offrono rispettivamente un'autonomia di 70 km e 120 km. Il sistema fotovoltaico estendibile sul tetto accumula energia pulita direttamente dal sole, in grado di aggiungere fino a 50 km di autonomia extra gratuiti al giorno in condizioni di luce ottimali.



Tempi di Ricarica della Microcar Bako Bee

Per quanto riguarda la gestione energetica, i tempi di ricarica variano da un minimo di 3 ore tramite sistemi veloci fino a 6 ore utilizzando una presa standard, assicurando la massima flessibilità per i cicli di utilizzo cittadini. Questa combinazione tecnologica consente un abbattimento drastico dei costi operativi e una forte riduzione dell'impatto ambientale, rendendo il mezzo estremamente competitivo per i pendolari e per la micro-mobilità sostenibile.



Bako Bee: abitacolo interno

Gli interni del Bako Bee si distinguono per un'impeccabile ottimizzazione dello spazio, dove ogni centimetro è studiato per fondere eleganza e massima funzionalità in un ambiente straordinariamente accogliente, il quadro integra un display centrale touch screen da 7 pollici o una versione multifunzionale fino a 10 pollici. I materiali selezionati, di alta qualità e piacevoli al tatto, rivestono superfici dalle linee fluide e pulite, mentre la disposizione degli arredi garantisce una libertà di movimento sorprendente per la sua categoria.



L'abitacolo si rivela estremamente luminoso grazie a una gestione sapiente dei punti luce e delle ampie vetrate, che amplificano la percezione dei volumi interni, il quadriciclo e dotato anche di tettuccio oscurato. Non è presente una classica leva del cambio; la marcia si seleziona in modo immediato tramite un selettore a pulsante: Drive, Neutral, Reverse; posizionato sulla plancia.



Ogni elemento tecnologico si integra in modo discreto e intuitivo nella plancia, offrendo un comfort moderno che avvolge i passeggeri e trasforma ogni viaggio in un'esperienza di totale relax e praticità. Il veicolo è dotato di un sistema di sbrinamento/disappannamento del vetro e, nelle versioni superiori come la Wave e la Horizon, di un vero e proprio impianto di aria condizionata, una rarità in questa categoria di quadricicli.