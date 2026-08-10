10/08/2026

La Avatr 012 (spesso cercata come Avatar 012) è una berlina elettrica di lusso in edizione limitata Made in Cina, nata dalla collaborazione tra il brand automotive AVATR Technology (joint venture tra Changan, Huawei e CATL) e il celebre stilista Kim Jones (direttore artistico di Dior Men e Fendi). Il veicolo unisce l'alta moda alla tecnologia più avanzata ed è prodotto in una tiratura mondiale esclusiva di soli 700 esemplari.



Motorizzazione e prestazioni dinamiche

La prestigiosa AVATR 012 è equipaggiata con il sistema di trazione integrale a doppio motore Huawei Drive 1 in grado di erogare una potenza complessiva di ben 570 CV e una coppia massima di 650 Nm. Questa straordinaria combinazione meccanica permette alla vettura di raggiungere una velocità massima impressionante e di scattare da zero a cento chilometri orari in appena 3,8 secondi, offrendo un'esperienza di guida sportiva ma fluida.



Autonomia e tecnologia energetica

Il veicolo adotta una batteria CATL Kirin ad alta densità da 93,4 kWh che garantisce una generosa autonomia massima di 650 Km calcolati secondo il ciclo di omologazione CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle), è il protocollo ufficiale standardizzato utilizzato in Cina per misurare il consumo energetico. La vera innovazione risiede nella sofisticata architettura di ricarica ultra-rapida 5C, la quale consente di rigenerare l'energia accumulata passando dal 30% all'80% della capacità di carica in soli 10 minuti.



Guida assistita e infotainment di bordo

L'ammiraglia di lusso integra il modernissimo pacchetto di guida autonoma Huawei Qiankun ADS 3.0 che sfrutta i sensori LiDAR per gestire in totale sicurezza la navigazione urbana ed autostradale. L'abitacolo offre un intrattenimento futuristico guidato da un immenso display curvo orizzontale da 35,4 pollici con risoluzione 4K, affiancato da un sistema multimediale dedicato ai passeggeri posteriori che trasforma la zona posteriore in un vero salotto multimediale.



Le immagini esclusive ed il video arrivano direttamente dall'IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera Germania targato Automania by Domenico Scalera.