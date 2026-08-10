  News Auto e Motori

Avatr - Auto Avatr 012

Scopri la Avatr 012: Scheda Tecnica ammiraglia

Avatr 012
1   2   3   4   5

Noleggio veicoliNoleggio Auto
Banners su Automania.it Tuo Banner Qui Banners su Automania.it
Il TUO Banner QUI

Vuoi promuovere la tua attività su Automania.it? Che aspetti contattaci
auto    » Aggiungi un commento     » Segnala ad un Amico cars

Avatr 012 ammiraglia


Avatr La Avatr 012 (spesso cercata come Avatar 012) è una berlina elettrica di lusso in edizione limitata Made in Cina, nata dalla collaborazione tra il brand automotive AVATR Technology (joint venture tra Changan, Huawei e CATL) e il celebre stilista Kim Jones (direttore artistico di Dior Men e Fendi). Il veicolo unisce l'alta moda alla tecnologia più avanzata ed è prodotto in una tiratura mondiale esclusiva di soli 700 esemplari.

Motorizzazione e prestazioni dinamiche
La prestigiosa AVATR 012 è equipaggiata con il sistema di trazione integrale a doppio motore Huawei Drive 1 in grado di erogare una potenza complessiva di ben 570 CV e una coppia massima di 650 Nm. Questa straordinaria combinazione meccanica permette alla vettura di raggiungere una velocità massima impressionante e di scattare da zero a cento chilometri orari in appena 3,8 secondi, offrendo un'esperienza di guida sportiva ma fluida.

Autonomia e tecnologia energetica
Il veicolo adotta una batteria CATL Kirin ad alta densità da 93,4 kWh che garantisce una generosa autonomia massima di 650 Km calcolati secondo il ciclo di omologazione CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle), è il protocollo ufficiale standardizzato utilizzato in Cina per misurare il consumo energetico. La vera innovazione risiede nella sofisticata architettura di ricarica ultra-rapida 5C, la quale consente di rigenerare l'energia accumulata passando dal 30% all'80% della capacità di carica in soli 10 minuti.

Guida assistita e infotainment di bordo
L'ammiraglia di lusso integra il modernissimo pacchetto di guida autonoma Huawei Qiankun ADS 3.0 che sfrutta i sensori LiDAR per gestire in totale sicurezza la navigazione urbana ed autostradale. L'abitacolo offre un intrattenimento futuristico guidato da un immenso display curvo orizzontale da 35,4 pollici con risoluzione 4K, affiancato da un sistema multimediale dedicato ai passeggeri posteriori che trasforma la zona posteriore in un vero salotto multimediale.

Le immagini esclusive ed il video arrivano direttamente dall'IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera Germania targato Automania by Domenico Scalera.
di Domenico Scalera
Leggi Commenti
» Aggiungi un commento
News Correlate
Museo BMW » A spasso nel Museo BMW di Monaco di Baviera
In bella mostra le auto storiche e le vetture del futuro della casa bavarese
Ford Shelby supercar » Presentata a New York la nuova Shelby
Le supercar Ford Shelby GT500 2012 e la Shelby GT350 coupé e cabrio
Pininfarina 2uettottanta » Pininfarina ed Alfa Romeo, insieme al Salone di Ginevra con la 2uettottanta
Cambiano le sorti di Pininfarina che dopo il successo della Giulietta Spider indica la sua futura vocazione industriale
Newsletter
Iscriviti alla Mailing List di Automania®

[Info Newsletter»]


News
» Dall´addio di Montezemolo ad oggi cosa è cambiato in Ferrari?
» Come funziona la tutela obbligatoria sulle strade e la scelta della polizza auto
» Lotus Emira 420 Sport: l´asticella si alza
» Viaggiare in autostrada: tutto quello da sapere prima di partire
» Lepas L8: a Goodwood bastano pochi secondi per convincere 14 clienti
» Guidare verso la passione: l´auto, l´asfalto e il rito della trasferta
» Cupra accende Goodwood: l´ elettrico smette di chiedere scusa

[ Tutte le news» ]