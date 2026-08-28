EMC Auto 6

26/08/2026

La EMC 6 è un SUV compatto del segmento C importato in Italia come una delle alternative più interessanti per chi cerca un veicolo spazioso, moderno e dall'eccellente rapporto qualità-prezzo. Il SUV compatto importato in Italia da Eurasia Motor Company e basato sulla piattaforma del costruttore cinese Chery ed unisce l'affidabilità delle motorizzazioni 1.5 benzina e BiFuel GPL a una dotazione di serie eccezionalmente ricca, che include fari full LED, Telecamera a 360° e sensori di parcheggio e cerchi in lega da 18 pollici. Scegliere la nuova EMC 6 GPL significa investire in un'auto spaziosa e versatile, ideale sia per la famiglia sia per i neopatentati grazie alla variante 1.5 aspirata da 113 CV, garantendo al contempo consumi ridotti, costi di gestione contenuti e un'autonomia complessiva che supera gli 1100 km. L'altra motorizzazione disponibile e il 1.5 Turbo da 147 CV abbinato a un cambio automatico opzionale di tipo CVT, con omologazione Euro 6E-Bis. Il EMC 6 a trazione anteriore ha delle dimensione tipiche da SUV lunghezza 4,44 m, larghezza 1,831 m, altezza 1.665 m con un passo di 2,632 m.



Interni e comfort della EMC SEI

Gli interni della EMC Sei si distinguono per un'abitabilità eccezionale che assicura il massimo comfort a cinque passeggeri adulti, combinando finiture moderne come i rivestimenti in ecopelle e il suggestivo tetto panoramico in vetro a una plancia fortemente tecnologica, dominata dal quadro strumenti digitale da 7 pollici e dal grande display dell'infotainment da 10,25 pollici con integrazione smartphone, completando l'esperienza a bordo con un pratico bagagliaio modulabile da oltre 360 litri.