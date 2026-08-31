EMC Auto - Auto EMC Auto 7 Scopri la EMC Auto 7: Scheda Tecnica suv

1 2 3 4 5



Noleggio Auto



Il TUO Banner QUI



Vuoi promuovere la tua attività su Automania.it? Che aspetti contattaci » Aggiungi un commento » Segnala ad un Amico EMC Auto 7 suv 29/08/2026

La EMC 7 (o EMC Sette) si presenta sul mercato automobilistico con le proporzioni muscolose tipiche di un moderno C-SUV, basato sul Rebadge del modello compatto cinese Livan X6 Pro, caratterizzato da una lunghezza complessiva di 454 cm, con una larghezza di 185 cm e altezza di 173 cm, che assicura una forte presenza su strada. Il design della carrozzeria propone linee filanti impreziosite da dettagli moderni, tra cui spiccano i gruppi ottici con tecnologia a LED e i vistosi cerchi in lega diamantati da 18 pollici che slanciano la vista laterale. A completare un'estetica curata e di forte impatto visivo contribuisce in modo decisivo l'ampio tetto panoramico apribile elettricamente, un elemento che conferisce al veicolo un aspetto premium e una notevole luminosità.



EMC Sette: Interni, comfort e tanta tecnologia di bordo

L'abitacolo della vettura accoglie cinque passeggeri in un ambiente spazioso e fortemente orientato alla digitalizzazione, dove domina una plancia dominata da un doppio display da 12.3 pollici dedicato sia alla strumentazione digitale sia al sistema di Infotainment Touch. I rivestimenti dei sedili sono realizzati in ecopelle di buona fattura, con le sedute anteriori che offrono la regolazione elettrica e il riscaldamento integrato per massimizzare il comfort durante i mesi invernali. La gestione del carico è affidata a un bagagliaio che parte da una capacità minima di 359 litri, un volume che può estendersi agevolmente fino a un massimo di 1.200 litri abbattendo gli schienali posteriori per soddisfare ogni esigenza di viaggio della famiglia.



Motori disponibili benzina / Bifuel e prestazioni su strada

Sotto il cofano del SUV EMC 7 firmato Eurasia Motor Company pulsa una sola efficiente motorizzazione 1.5 Turbo GDI a quattro cilindri, in grado di erogare una potenza dinamica di 174 CV e sprigiona una coppia massima di 290 Nm. Questo propulsore a trazione anteriore lavora in perfetta sinergia con un moderno cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, che permette di coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi garantendo al contempo fluidità di marcia e consumi combinati WLTP nell'ordine dei 7 litri per 100 km, ovvero circa 14 km a litro. Per andare incontro alle esigenze di chi cerca il massimo risparmio sui costi di gestione, la vettura viene commercializzata anche nella ecologica variante Bifuel a GPL con impianto dedicato BRC montato direttamente dalla casa madre.

di Domenico Scalera Leggi Commenti » Aggiungi un commento News Correlate » EMC Auto alla Fiera del Levante a Bari

88^ Campionaria Internazionale e al Salone di Torino 2025: debutto nazionale per EMC 212 e Foton Tunland V9 Hybrid [ Altre news correlate » ]