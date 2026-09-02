GAC Motor Trumpchi E9

02/09/2026

La GAC Trumpchi E9 si distingue per un design esterno elegante, moderno e imponente, pensato per valorizzare al massimo la presenza su strada di questo Grande Monovolume Premium - MPV plug-in hybrid di lusso. Le proporzioni generose, la linea filante della carrozzeria e il frontale caratterizzato da una grande calandra conferiscono alla vettura un aspetto raffinato, autorevole e imponente. I gruppi ottici a LED, le superfici scolpite e i dettagli cromati contribuiscono a creare un'immagine contemporanea, mentre le ampie porte laterali e il passo di 3.070 mm sottolineano la vocazione della GAC Trumpchi E9 al comfort e alla massima abitabilità. Con una lunghezza di oltre 5,2 metri, la Trumpchi E9 offre inoltre una presenza scenica paragonabile a quella dei più prestigiosi monovolume di fascia alta.



GAC Trumpchi E9: motore e tecnologia ibrida

Sotto il cofano, la GAC Trumpchi E9 adotta un moderno sistema di propulsione Plug-In Hybrid (PHEV) che combina un motore benzina 2.0 turbo a quattro cilindri con un motore elettrica sincrona a magneti permanenti. Il motore termico sviluppa circa 190 CV / 140 kW, mentre il sistema ibrido raggiunge una potenza complessiva dichiarata fino a 274 kW, con una coppia massima combinata di 630 Nm. La batteria da 25,57 kWh consente di percorrere diverse decine di chilometri in modalità completamente elettrica, rendendo il GAC Trumpchi E9 particolarmente interessante sia negli spostamenti urbani sia nei viaggi a lunga percorrenza. La trasmissione ibrida dedicata e la trazione anteriore sono progettate per offrire un buon equilibrio tra prestazioni, fluidità di marcia ed efficienza, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h dichiarata in circa 8,8 secondi. La tecnologia PHEV permette inoltre di utilizzare la vettura in modalità elettrica per gli spostamenti quotidiani, mantenendo la flessibilità del motore termico nei viaggi più lunghi.



GAC Trumpchi E9: interni e comfort

L'abitacolo della GAC Trumpchi E9 è progettato per offrire un'esperienza di viaggio orientata al comfort e alla qualità, con una configurazione a sette posti particolarmente spaziosa e versatile. L'ampio spazio disponibile nella seconda fila permette di adottare sedute di tipo executive, pensate per garantire un elevato livello di comodità anche durante i viaggi più lunghi, mentre la terza fila mantiene una buona fruibilità per passeggeri e bagagli. Materiali curati, tecnologia digitale e numerosi sistemi dedicati al comfort trasformano l'ambiente interno in una vera e propria lounge su quattro ruote. A seconda dell'allestimento, la GAC Trumpchi E9 può offrire sedili elettrici con funzioni avanzate, climatizzazione multizona, sistema di infotainment evoluto, tetto panoramico, porte laterali elettriche e sistemi di assistenza alla guida. L'obiettivo è quello di combinare la praticità di un grande MPV con l'atmosfera e il livello di comfort tipici di una vettura premium.