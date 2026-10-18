12/10/2026

La Microlino è un quadriciclo elettrico a due posti dal design retrò ispirato alla celebre BMW Isetta degli anni '50. Sviluppata dalla svizzera Micro Mobility Systems e prodotta in Italia (negli stabilimenti di La Loggia a Torino), si distingue nel panorama delle microcar per la sua scocca portante in acciaio e alluminio e la caratteristica porta d'accesso frontale. Spesso erroneamente viene chiamata M-Ero Microlino, ma nasce da un'errata lettura del logo grafico “Micro” impresso sul veicolo, dove la lettera “i” viene scritta con un font orizzontale (ruotata di 90° e il punto integrata con un tratto orizzontale della lettera “C”). Il marchio ufficiale è Micro e il nome del veicolo è Microlino.



Design Esterno e Dimensioni Compatte

La Micro Microlino si distingue nel panorama della mobilità urbana grazie al suo inconfondibile stile retrò-futuristico, chiaramente ispirato alle celebri microcar degli anni '50, ispirata dalla mitica BMW Isetta. La carrozzeria monoscocca in acciaio e alluminio garantisce una rigidezza strutturale e uno standard di sicurezza superiori rispetto alla media del segmento, donando al veicolo un'impostazione solida ed elegante. Le sue linee arrotondate sono impreziosite da dettagli moderni come le barre a LED orizzontali ad alta visibilità sia sul frontale che sul retro, affiancate dai caratteristici fari sferici montati direttamente sugli specchietti retrovisori. Si adatta a ogni posto auto e garage. La Microlino rivoluziona il modo di parcheggiare: si adatta a qualsiasi posto auto e richiede solo un terzo dello spazio rispetto a un'auto tradizionale. L'innovativo sportello anteriore consente di uscire direttamente e comodamente sul marciapiede, in modo semplice, elegante ed efficiente. La Microlino si adatta ovunque, sia in un parcheggio in città che a casa, accanto ad un'altra vettura in garage.



Abitacolo e Comfort Interno

L'interno della Microlino sorprende per un'ottimizzazione degli spazi estremamente razionale, capace di accogliere comodamente due passeggeri affiancati. L'abitacolo è caratterizzato da un ambiente essenziale ma curato nei minimi dettagli, con materiali di qualità e finiture personalizzabili in diversi tessuti ed ecopelle. La plancia presenta una filosofia minimalista dove spicca un display digitale per la strumentazione di bordo che fornisce tutte le informazioni fondamentali di guida, affiancato da uno schermo touch secondario per il controllo della climatizzazione e dell'impianto audio. Nonostante le dimensioni esterne ridottissime, la disposizione intelligente degli elementi garantisce un'eccellente visibilità a trecentosessanta gradi grazie alle ampie superfici vetrate, affiancabili dal tetto apribile in tela. Inaspettatamente capiente per la categoria, il bagagliaio offre un volume di ben 230 litri, ideale per contenere la spesa quotidiana, bagagli a mano o attrezzatura da lavoro.



Specifiche del Motore Elettrico e Prestazioni

Il cuore pulsante della Microlino è rappresentato da un propulsore elettrico posteriore efficiente e scattante, capace di sviluppare una potenza massima di 12.5 kW, equivalenti a 17 CV, con una coppia immediata di 89 Nm. Questa configurazione consente alla microcar di raggiungere una velocità massima di 90 km/h nella versione omologata come quadriciclo pesante, garantendo uno scatto da 0 a 50 km/h in circa 5 secondi, ideale per districarsi con agilità nel traffico cittadino. L'alimentazione è affidata a pacchi batteria agli Li-ion proposti in tre differenti capacità, da 6, 10,5 e 14 kW, che assicurano un'autonomia compresa tra 95 e 230 km con una singola carica. Il processo di ricarica risulta estremamente semplice e flessibile, potendo sfruttare sia una comune presa domestica sia le colonnine pubbliche in corrente alternata tramite cavo Tipo 2, completando il rifornimento d'energia in circa 3 o 4 ore senza la necessità di installare costose infrastrutture dedicate.