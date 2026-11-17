Notizie Tanti i modelli di microcar e city car in arrivo tra il 2027 e il 2028

17/11/2026 di Giovanni Iozzia Il mercato europeo si prepara a riscoprire le vetture compatte

Il 2027 e il 2028 si annunciano come due anni particolarmente interessanti per il segmento delle microcar e delle city car, con una nuova generazione di modelli che punta a coniugare dimensioni ridotte, motorizzazioni elettriche, tecnologia e prezzi più contenuti.



La tendenza non riguarda soltanto le piccole vetture destinate agli spostamenti cittadini. Si sta delineando una vera e propria trasformazione del mercato, nella quale convivranno quadricicli elettrici, microcar a quattro posti e automobili di segmento A, progettate per garantire maggiore versatilità anche fuori dai centri urbani.



La questione del prezzo sarà determinante. L'obiettivo dichiarato da diversi costruttori è avvicinare l'elettrico a una fascia di pubblico più ampia, superando uno degli ostacoli che finora ne hanno rallentato la diffusione: il costo d'acquisto.



Nissan Pixo

La Nissan Pixo, consegne dal 2027. È una delle novità più concrete. Nissan torna nel segmento A con una piccola elettrica sviluppata in collaborazione con Renault. Lunga 3,80 metri, dispone di una batteria LFP da 27,5 kWh, autonomia dichiarata fino a 259 km WLTP e ricarica rapida in corrente continua a 50 kW. Il motore sviluppa 60 kW. È pensata soprattutto per la mobilità quotidiana, con dimensioni contenute ma un abitacolo razionale e un bagagliaio da 356 litri. Il prezzo per il mercato italiano deve ancora essere comunicato.



Volkswagen ID EVERY1

La Volkswagen ID EVERY1, arrivo previsto nel 2027. È destinata a diventare la porta d'ingresso alla mobilità elettrica Volkswagen. Derivata dal



Dacia Hipster

La Dacia Hipster, produzione da confermare. È probabilmente uno dei progetti più interessanti per chi cerca una microcar essenziale ed economica. Presentata inizialmente come concept, la Hipster potrebbe arrivare sul mercato nel 2027 secondo le anticipazioni della stampa automobilistica. Il progetto richiama le kei car giapponesi: carrozzeria squadrata, dimensioni ridotte, quattro posti e impostazione minimalista. Dovrebbe rientrare nella categoria dei quadricicli pesanti L7e, con un prezzo ipotizzato intorno agli 11.000 euro. Non si tratta ancora di un listino ufficiale né di un lancio definitivamente confermato da Dacia.



LIUX BIG

La LIUX BIG, consegne previste nel 2027. Dalla Spagna arriva una proposta decisamente originale. La BIG è una microcar elettrica a due posti, lunga circa 2,70 metri, con una struttura leggera che utilizza materiali compositi a base di fibre di lino. È progettata nella categoria L7e e promette un'autonomia fino a circa 270 km nel ciclo di omologazione WMTC, a seconda della batteria. Il motore dovrebbe sviluppare circa 47 CV. Il prezzo iniziale annunciato è inferiore ai 18.000 euro. Un progetto che punta sull'innovazione dei materiali e sulla riduzione dei consumi.



Citroën 2CV elettrica

La nuova Citroën 2CV elettrica, obiettivo 2028. È uno dei progetti più evocativi. Il nome 2CV richiama una delle automobili più popolari della storia europea e il nuovo progetto punta a reinterpretarne la filosofia in chiave elettrica. Le anticipazioni parlano di una vettura lunga circa 3,76 metri, con peso nell'ordine di una tonnellata e un prezzo-obiettivo intorno ai 15.000 euro. L'idea è proporre una vettura semplice, leggera e accessibile, senza rinunciare agli standard di sicurezza delle automobili moderne. Le specifiche definitive dovranno essere confermate in vista della produzione.



Fiat Koala

La Fiat Koala, attesa nel 2028. Fiat prepara una nuova piccola elettrica destinata a collocarsi al di sotto della Grande Panda. Il nome Koala è stato registrato dal marchio, ma la denominazione commerciale definitiva non è ancora ufficiale. La vettura dovrebbe condividere la piattaforma E-Car di Stellantis con il progetto Citroën 2CV e rappresentare una nuova interpretazione della piccola automobile popolare italiana. La produzione della famiglia di E-Car è programmata nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, in Campania, a partire dal 2028. Una scelta industriale importante anche per il rilancio della produzione automobilistica nazionale.



Kia EV1

La Kia EV1, presentazione attesa nel 2027, mercato nel 2028. Kia si prepara a entrare nel segmento delle piccole elettriche con un modello che dovrebbe affiancare la Picanto, senza sostituirla. La EV1 sarà probabilmente una piccola crossover urbana, con dimensioni attorno ai 3,80 metri, e potrebbe condividere alcune soluzioni tecniche con Hyundai Inster. Tra le ipotesi circolate figurano una batteria da 49 kWh e un'autonomia potenziale vicina ai 360 km. Il prezzo-obiettivo indicato è di circa 20.000 euro. Dopo anni dominati da SUV, crossover e automobili sempre più grandi, il mercato europeo si prepara a riscoprire le vetture compatte.si annunciano come due, con una nuova generazione di modelli che punta a coniugare dimensioni ridotte, motorizzazioni elettriche, tecnologia e prezzi più contenuti.La tendenza non riguarda soltanto le piccole vetture destinate agli spostamenti cittadini. Si sta delineando una, nella quale convivranno quadricicli elettrici, microcar a quattro posti e automobili di segmento A, progettate per garantire maggiore versatilità anche fuori dai centri urbani.sarà determinante. L'obiettivo dichiarato da diversi costruttori è avvicinare l'elettrico a una fascia di pubblico più ampia, superando uno degli ostacoli che finora ne hanno rallentato la diffusione: il costo d'acquisto.La, consegne dal 2027. È una delle novità più concrete. Nissan torna nel segmento A con una piccola elettrica sviluppata in collaborazione con Renault. Lunga 3,80 metri, dispone di una batteria LFP da 27,5 kWh, autonomia dichiarata fino a 259 km WLTP e ricarica rapida in corrente continua a 50 kW. Il motore sviluppa 60 kW. È pensata soprattutto per la mobilità quotidiana, con dimensioni contenute ma un abitacolo razionale e un bagagliaio da 356 litri. Il prezzo per il mercato italiano deve ancora essere comunicato.La, arrivo previsto nel 2027. È destinata a diventare la porta d'ingresso alla mobilità elettrica Volkswagen. Derivata dal prototipo ID. EVERY1 , sarà una piccola vettura a cinque porte, con trazione anteriore e una nuova architettura elettrica. Il progetto punta su funzionalità, abitabilità e software aggiornabile nel tempo. La Casa tedesca ha indicato un prezzo iniziale orientativo di circa 20.000 euro. L'obiettivo è raccogliere l'eredità della storica Up!, proponendo un'automobile accessibile e adatta anche agli spostamenti extraurbani.La, produzione da confermare. È probabilmente uno dei progetti più interessanti per chi cerca una microcar essenziale ed economica. Presentata inizialmente come concept, la Hipster potrebbe arrivare sul mercato nel 2027 secondo le anticipazioni della stampa automobilistica. Il progetto richiama le kei car giapponesi: carrozzeria squadrata, dimensioni ridotte, quattro posti e impostazione minimalista. Dovrebbe rientrare nella categoria dei quadricicli pesanti L7e, con un prezzo ipotizzato intorno agli 11.000 euro. Non si tratta ancora di un listino ufficiale né di un lancio definitivamente confermato da Dacia.La, consegne previste nel 2027. Dalla Spagna arriva una proposta decisamente originale. La BIG è una microcar elettrica a due posti, lunga circa 2,70 metri, con una struttura leggera che utilizza materiali compositi a base di fibre di lino. È progettata nella categoria L7e e promette un'autonomia fino a circa 270 km nel ciclo di omologazione WMTC, a seconda della batteria. Il motore dovrebbe sviluppare circa 47 CV. Il prezzo iniziale annunciato è inferiore ai 18.000 euro. Un progetto che punta sull'innovazione dei materiali e sulla riduzione dei consumi.La nuova, obiettivo 2028. È uno dei progetti più evocativi. Il nome 2CV richiama una delle automobili più popolari della storia europea e il nuovo progetto punta a reinterpretarne la filosofia in chiave elettrica. Le anticipazioni parlano di una vettura lunga circa 3,76 metri, con peso nell'ordine di una tonnellata e un prezzo-obiettivo intorno ai 15.000 euro. L'idea è proporre una vettura semplice, leggera e accessibile, senza rinunciare agli standard di sicurezza delle automobili moderne. Le specifiche definitive dovranno essere confermate in vista della produzione.La, attesa nel 2028. Fiat prepara una nuova piccola elettrica destinata a collocarsi al di sotto della Grande Panda. Il nome Koala è stato registrato dal marchio, ma la denominazione commerciale definitiva non è ancora ufficiale. La vettura dovrebbe condividere ladi Stellantis con il progetto Citroën 2CV e rappresentare una nuova interpretazione della piccola automobile popolare italiana. La produzione della famiglia di E-Car è programmata nello stabilimento di, in Campania, a partire dal 2028. Una scelta industriale importante anche per il rilancio della produzione automobilistica nazionale.La, presentazione attesa nel 2027, mercato nel 2028. Kia si prepara a entrare nel segmento delle piccole elettriche con un modello che dovrebbe affiancare la Picanto, senza sostituirla. La EV1 sarà probabilmente una piccola crossover urbana, con dimensioni attorno ai 3,80 metri, e potrebbe condividere alcune soluzioni tecniche con. Tra le ipotesi circolate figurano una batteria da 49 kWh e un'autonomia potenziale vicina ai 360 km. Il prezzo-obiettivo indicato è di circa 20.000 euro.

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