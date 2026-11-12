Notizie 60 anni FIVA: tra Miura e Ghibli C´è una rarissima Moto anteguerra. Scopriamola!

12/11/2026 di Domenico Scalera Auto e Moto d´Epoca 2026: lo stand FIVA a BolognaFiere tra icone italiane in livrea gialla e una rarissima Bike del 1932

[ Bologna Fiere ] - Speciale Auto e Moto d'Epoca 2026 In occasione dell’edizione 2026 di Auto e Moto d'Epoca svoltosi a Bologna Fiere, la FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) ha celebrato il prestigioso traguardo dei suoi sessant’anni di attività allestendo uno spazio espositivo di altissimo valore storico e tecnico. L’intento della Federazione internazionale dei Veicoli d'Epoca non si è limitato alla semplice commemorazione istituzionale, ma ha voluto offrire al pubblico un percorso di lettura trasversale sull’evoluzione dell’ingegneria e dello stile. Al centro della scena hanno brillato due indiscusse regine del design automobilistico italiano, entrambe accomunate dall’anno di nascita dei rispettivi progetti – quel 1966 in cui fu fondata la stessa FIVA – e da una vibrante livrea gialla capace di attrarre gli sguardi. Accanto a loro, quasi in punta di piedi ma dotata di un fascino magnetico per i palati più fini, trovava posto una rarissima motocicletta britannica d’anteguerra, spesso sfuggita all’attenzione del grande pubblico ma fondamentale per comprendere il concetto stesso di esclusività meccanica.



Il giallo della rivoluzione: Lamborghini Miura SV del 1973 e Maserati Ghibli SS Coupé del 1970

Il confronto diretto tra la Lamborghini Miura SV del 1973 e la Maserati Ghibli SS Coupé del 1970 ha rappresentato una straordinaria lezione di storia del design e della tecnica motoristica emiliana, mettendo a paragone due filosofie progettuali opposte ma complementari. Da un lato, la Lamborghini Miura SV (Super Veloce), ultima e più matura evoluzione della celebre berlinetta disegnata da Marcello Gandini per Bertone e progettata da G.P. Dallara e P. Stanzani, incarnava la rottura definitiva con gli schemi tradizionali. Il suo propulsore dodici cilindri a V di 60 gradi da 3.929 centimetri cubi, disposto in posizione centrale trasversale e dotato di lubrificazione separata tra motore e cambio nelle ultime serie, erogava ben 385 CV a 7.850 giri al minuto, consentendo prestazioni da primato assoluto e una distribuzione dei pesi prettamente racing, ulteriormente affinata sulla Miura SV dalla carreggiata posteriore allargata e dall’eliminazione delle celebri “ciglia” attorno ai fari. La prima uscita di questa straordinaria vettura fu al Salone di Ginevra del 1966, ne furono prodotte solo 763 esemplari tra il 1966 e il 1973. Evoluzione finale della prima serie 1966 e della versione S, 1968, questa denominazione SV fu prodotta dal 1971 al 1973.



Sul fronte opposto, la Maserati Ghibli SS Coupé del 1970 rappresentava la massima espressione della granturismo classica all’italiana, vestita con le linee tese, affilate e a cuneo tracciate da Giorgetto Giugiaro per Ghia progettata dall'Ing. Giulio Alfieri. Sotto il lungo cofano anteriore pulsava un raffinato otto cilindri a V di 90 gradi con distribuzione bialbero e lubrificazione a carter secco, portato nella versione Super Sport alla cilindrata di 4.930 cc. Capace di sviluppare 335 CV a 5.500 giri al minuto, questo propulsore privilegiava una coppia motrice poderosa e una fluidità di marcia impeccabile, pensata per divorare lunghe distanze ad altissima velocità nel massimo comfort. Anche questo storico esemplare fu presentato per la prima volta al grande pubblico in occasione del Salone di Torino del 1966, ne furono prodotte 1149 unità tra il 1967 e il 1973.



Il dialogo visivo tra il giallo acceso delle due carrozzerie sottolineava così due diverse interpretazioni della sportività: l’esuberanza estrema e radicale della meccanica centrale di Sant’Agata Bolognese contrapposta all’eleganza aristocratica e muscolosa della tradizione modenese.



La perla nascosta: Brough Superior 680 OHV del 1932

Se le due granturismo italiane monopolizzavano i riflettori grazie alle loro forme sensuali e ai colori sgargianti, a pochi metri di distanza tra le due vetture riposava un autentico tesoro del motociclismo mondiale, osservato con reverenza soprattutto dai collezionisti più esperti. Si tratta della Brough Superior 680 OHV del 1932, una motocicletta che incarna l’eccellenza artigianale della celebre casa di Nottingham fondata da George Brough, passata alla storia come la “Rolls-Royce delle motociclette”. Soprannominata dagli appassionati la “piccola SS100”, questa moto nasceva per offrire la medesima cura costruttiva e le stesse finiture maniacali della sorella maggiore, ma con un’agilità superiore e un peso più contenuto.



Dal punto di vista tecnico, l’esemplare esposto a Bologna montava il prestigioso motore bicilindrico a V di 50 gradi fornito dalla J.A. Prestwich Industries (J.A.P. acronimo John Alfred Prestwich) Inghilterra da 680 cc con distribuzione a valvole in testa (Overhead Valve), abbinato a una ciclistica d’avanguardia dotata della celebre forcella anteriore Castle e di un baricentro particolarmente basso, in grado di raggiungere una velocità massima di 129 km/h pilotata da un cambio a 4 rapporti, notevoli per l'epoca.



La rarità di questo specifico modello è testimoniata dai numeri produttivi: tra il 1926 e il 1936 uscirono dalle officine inglesi appena 547 esemplari complessivi della Brough Superior 680 OHV. Ancora più significativo è l’anno di costruzione della moto presente allo stand FIVA, poiché il 1932 segnò il minimo storico di produzione per il marchio a causa della Grande Depressione, con pochissime decine di unità assemblate e l’introduzione, proprio in quell’annata, del comando del cambio a pedale. La sua presenza discreta accanto ai colossi a quattro ruote degli anni Settanta ha così completato idealmente l'esposizione della FIVA, ricordando come la tutela del patrimonio motoristico passi tanto attraverso le icone più celebrate quanto nella riscoperta silenziosa di autentici capolavori d’ingegneria d’altri tempi.



Godetevi il breve Video e il fotogallery a cura di Automania realizzati da Domenico Scalera, altri scatti li trovate nell'apposito Speciale di Auto e Moto D'Epoca 2026 - cliccando su FIVA. In occasione dell’edizione 2026 disvoltosi a Bologna Fiere, la) ha celebrato il prestigioso traguardo dei suoi sessant’anni di attività allestendo uno spazio espositivo di altissimo valore storico e tecnico. L’intento dellanon si è limitato alla semplice commemorazione istituzionale, ma ha voluto offrire al pubblico un percorso di lettura trasversale sull’evoluzione dell’ingegneria e dello stile. Al centro della scena hanno brillato due indiscusse regine del design automobilistico italiano, entrambe accomunate dall’anno di nascita dei rispettivi progetti – quelin cui fu– e da unacapace di attrarre gli sguardi. Accanto a loro, quasi in punta di piedi ma dotata di un fascino magnetico per i palati più fini, trovava posto una rarissima, spesso sfuggita all’attenzione del grande pubblico ma fondamentale per comprendere il concetto stesso di esclusività meccanica.Il confronto diretto tra ladel 1973 e ladel 1970 ha rappresentato una straordinaria lezione di storia del design e della tecnica motoristica emiliana, mettendo a paragone due filosofie progettuali opposte ma complementari. Da un lato, la Lamborghini Miura SV (), ultima e più matura evoluzione della celebre berlinetta disegnata dapere progettata da, incarnava la rottura definitiva con gli schemi tradizionali. Il suo propulsore dodici cilindri a V di 60 gradi da 3.929 centimetri cubi, disposto in posizione centrale trasversale e dotato di lubrificazione separata tra motore e cambio nelle ultime serie, erogava ben 385 CV a 7.850 giri al minuto, consentendo prestazioni da primato assoluto e una distribuzione dei pesi prettamente racing, ulteriormente affinata sulladalla carreggiata posteriore allargata e dall’eliminazione delle celebri “ciglia” attorno ai fari. La prima uscita di questa straordinaria vettura fu al Salone di Ginevra del 1966, ne furono prodotte solo 763 esemplari tra il 1966 e il 1973. Evoluzione finale della prima serie 1966 e della versione S, 1968, questa denominazione SV fu prodotta dal 1971 al 1973.Sul fronte opposto, ladel 1970 rappresentava la massima espressione della granturismo classica all’italiana, vestita con le linee tese, affilate e a cuneo tracciate daperprogettata dall'Ing. Giulio Alfieri. Sotto il lungo cofano anteriore pulsava un raffinato otto cilindri a V di 90 gradi con distribuzione bialbero e lubrificazione a carter secco, portato nella versionealla cilindrata di 4.930 cc. Capace di sviluppare 335 CV a 5.500 giri al minuto, questo propulsore privilegiava una coppia motrice poderosa e una fluidità di marcia impeccabile, pensata per divorare lunghe distanze ad altissima velocità nel massimo comfort. Anche questo storico esemplare fu presentato per la prima volta al grande pubblico in occasione del Salone di Torino del 1966, ne furono prodotte 1149 unità tra il 1967 e il 1973.Il dialogo visivo tra ilsottolineava così due diverse interpretazioni della sportività: l’esuberanza estrema e radicale della meccanica centrale di Sant’Agata Bolognese contrapposta all’eleganza aristocratica e muscolosa della tradizione modenese.Se lemonopolizzavano i riflettori grazie alle loro forme sensuali e ai colori sgargianti, a pochi metri di distanza tra le due vetture riposava un autentico, osservato con reverenza soprattutto dai collezionisti più esperti. Si tratta delladel 1932, una motocicletta che incarna l’eccellenza artigianale della celebre casa difondata da, passata alla storia come la “”. Soprannominata dagli appassionati la “”, questa moto nasceva per offrire la medesima cura costruttiva e le stesse finiture maniacali della sorella maggiore, ma con un’agilità superiore e un peso più contenuto.Dal punto di vista tecnico, l’esemplare esposto a Bologna montava il prestigiosoa V di 50 gradi fornito dalla J.A. Prestwich Industries (acronimo John Alfred Prestwich) Inghilterra da 680 cc con distribuzione a valvole in testa (), abbinato a una ciclistica d’avanguardia dotata dellae di un baricentro particolarmente basso, in grado di raggiungere una velocità massima di 129 km/h pilotata da un cambio a 4 rapporti, notevoli per l'epoca.Ladi questo specifico modello è testimoniata dai numeri produttivi: tra il 1926 e il 1936 uscirono dalle officine inglesi appenacomplessivi della Brough Superior 680 OHV. Ancora più significativo è l’anno di costruzione della moto presente allo stand FIVA, poiché il 1932 segnò il minimo storico di produzione per il marchio a causa della, con pochissime decine di unità assemblate e l’introduzione, proprio in quell’annata, del comando del cambio a pedale. La sua presenza discreta accanto ai colossi a quattro ruote degli anni Settanta ha così completato idealmente l'esposizione della FIVA, ricordando come la tutela del patrimonio motoristico passi tanto attraverso le icone più celebrate quanto nella riscoperta silenziosa di autentici capolavori d’ingegneria d’altri tempi.Godetevi il breve Video e il fotogallery a cura direalizzati da Domenico Scalera, altri scatti li trovate nell'apposito Speciale di Auto e Moto D'Epoca 2026 - cliccando su FIVA.

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