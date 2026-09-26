Notizie Auto d´epoca Fiat 508 Balilla della Guardia di Finanza in mostra a Bari

26/09/2026 di Domenico Scalera Alla Fiera del Levante di Bari auto retrò e alta tecnologia con il Battello Operativo BSO

[ Fiera del Levante, Bari ] - Fiera del Levante di Bari, in programma dal 19 al 27 settembre 2026, l'area espositiva istituzionale della Guardia di Finanza accoglie i visitatori con un suggestivo percorso tra memoria storica e innovazione tecnologica, proponendo una selezione esclusiva di veicoli d'epoca provenienti dal Museo Storico della Guardia di Finanza affiancata dalle più moderne dotazioni operative.



I veicoli storici delle Fiamme Gialle: Fiat 508 Balilla e Fiat Campagnola AR 59

All'interno del padiglione dedicato al Corpo delle Fiamme Gialle, gli appassionati di automobilismo d'epoca e di storia delle istituzioni possono ammirare da vicino modelli iconici che hanno segnato un'epoca. Il vero pezzo forte dell'esposizione storica è la celebre Fiat 508 Balilla del 1936, storicamente configurata anche nella versione cassoncino o camioncino. Questo veicolo rappresenta uno dei primi mezzi impiegati dalle Guardia di Finanza per i servizi terrestri e di vigilanza doganale, ed è stato recentemente insignito della prestigiosa «Targa Oro» dell'ASI (Automotoclub Storico Italiano).



Il 15 maggio 1935, con l'istituzione del Servizio Automobilistico della Regia Guardia di Finanza, fu autorizzato l'acquisto di automezzi per il Corpo che dovevano essere esclusivamente di produzione nazionale. I primi veicoli assegnati alle Fiamme Gialle furono le Fiat 508 Balilla corredate della prima targa di servizio recante la sigla “RGF” scritta in rosso e il numero di immatricolazione in nero. Alcuni esemplari destinati ai Nuclei di Polizia Tributaria Investigativa vennero invece forniti con targa civile. Il modello del Museo Storico della Guardia di Finanza è la Fiat 508 Balilla del 1936 ( denominato anche 508B), equipaggiato con motore a 4 cilindri in linea da 995 cm3 con il Fiat 508A ma dotato di trasmissione a 4 marce e carrozzeria a 4 porte.



Accanto alla Fiat 508 Balilla è presente anche la leggendaria Fiat Campagnola AR 59, uno storico fuoristrada vintage che costituisce un pilastro del patrimonio motoristico in divisa e protagonista di numerosi raduni del Fiat Campagnola affianca la mostra principale come testimonianza del fascino dei mezzi d'epoca.



Tecnologia e simulazioni immersive per il pubblico

Oltre alla sezione riservata alle auto classiche, lo stand multimediale della Guardia di Finanza offre ai visitatori l'opportunità di scoprire da vicino l'operatività quotidiana dei militari attraverso strumentazioni all'avanguardia. Tra queste spiccano il drone Radon X, impiegato nelle attività di monitoraggio e sicurezza del territorio, e il Battello Operativo BSO, utilizzato nelle missioni navali e di soccorso.



A completare l'esperienza interattiva vi sono due avanzati simulatori di guida aereo e navale, ideati per far provare al pubblico l'emozione delle missioni operative svolte via cielo e via mare. L'area espositiva delle Fiamme Gialle rimane liberamente visitabile all'interno della Fiera del Levante per tutta la durata dell'evento, fino alla conclusione prevista per domenica il 27 settembre 2026. In occasione dell'89ª Campionaria Internazionale della, in programma dal 19 al 27 settembre 2026, l'area espositiva istituzionale dellaaccoglie i visitatori con un suggestivo percorso tra memoria storica e innovazione tecnologica, proponendo una selezione esclusiva di veicoli d'epoca provenienti dalaffiancata dalle più moderne dotazioni operative.All'interno del padiglione dedicato al Corpo delle, gli appassionati di automobilismo d'epoca e di storia delle istituzioni possono ammirare da vicinoche hanno segnato un'epoca. Il vero pezzo forte dell'esposizione storica è la celebre Fiat 508 Balilla del 1936, storicamente configurata anche nella versione cassoncino o camioncino. Questo veicolo rappresenta uno dei primi mezzi impiegati dalle Guardia di Finanza per i servizi terrestri e di vigilanza doganale, ed è stato recentemente insignito della prestigiosa «» dell').Il 15 maggio 1935, con l'istituzione del, fu autorizzato l'acquisto di automezzi per il Corpo che dovevano essere esclusivamente di produzione nazionale. I primi veicoli assegnati alle Fiamme Gialle furono le Fiat 508 Balilla corredate della prima targa di servizio recante la sigla “” scritta in rosso e il numero di immatricolazione in nero. Alcuni esemplari destinati aivennero invece forniti con targa civile. Il modello del Museo Storico della Guardia di Finanza è la Fiat 508 Balilla del 1936 ( denominato anche 508B), equipaggiato con motore a 4 cilindri in linea da 995 cmcon il Fiat 508A ma dotato di trasmissione a 4 marce e carrozzeria a 4 porte.Accanto alla Fiat 508 Balilla è presente anche la leggendaria, uno storicoche costituisce un pilastro del patrimonio motoristico in divisa e protagonista di numerosi raduni del Registro Storico . Pur rimanendo un simbolo della tradizione dell'Istituzione, all'interno dell'allestimento di quest'anno laaffianca la mostra principale come testimonianza del fascino dei mezzi d'epoca.Oltre alla sezione riservata alle auto classiche, lo stand multimediale della Guardia di Finanza offre ai visitatori l'opportunità di scoprire da vicino l'operatività quotidiana dei militari attraverso strumentazioni all'avanguardia. Tra queste spiccano il, impiegato nelle attività di monitoraggio e sicurezza del territorio, e il, utilizzato nellee di soccorso.A completare l'esperienza interattiva vi sono due avanzatiaereo e navale, ideati per far provare al pubblico l'emozione delle missioni operative svolte via cielo e via mare. L'area espositiva delle Fiamme Gialle rimane liberamente visitabile all'interno della Fiera del Levante per tutta la durata dell'evento, fino alla conclusione prevista per domenica il 27 settembre 2026.

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