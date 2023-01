24/01/2023

La nuova Peugeot 3008 Hybrid 180 amplia la famiglia con una versione dotata di motorizzazione plug-in HYBRID da 180 CV. Disponibile in due allestimenti, si affianca ad altre motorizzazioni plug-in HYBRID come quella da 225 CV a trazione anteriore e quella da 300 CV con trazione integrale.



Tutta la gamma di 3008 dotata di cambio automatico EAT8 adotterà il nuovo selettore cambio ad impulsi e-toggle. Il Nuovo 3008 HYBRID 180 vanta un powertrain che mette in sinergia un motore termico a benzina da 1,6 litri e 150 CV combinato ad una unità elettrica da 110, per una potenza complessiva di 180 CV.



La batteria agli ioni di Litio da 13,2 kWh consente di viaggiare in modalità 100% elettrica fino a 60 km e può esser ricaricata nel box di casa o presso colonnine pubbliche o wallbox. I due allestimenti sono: Active Pack e Allure Pack.