23/01/2024

Ford Tourneo Courier è l'Urban Activity Vehicle che coniuga stile, spazio e connettività ed unisce lo stile SUV alla praticità di una vettura compatta.

Il veicolo sarà offerto anche nella versione 100% elettrica E-Tourneo Courier, che completerà la gamma e sarà ordinabile a partide dall’ultimo trimestre del 202 4.



Il team di sviluppo Ford ha perfezionato ogni dettaglio per ottenere un veicolo che si distingue per la presenza su strada. Nel frontale spicca l’ampia griglia verticale con fari integrati che regala robustezza e carattere. Il colore Bursting Green con la linea del tetto bianca a contrasto conferisce uno spirito avventuroso. Le linee del design d’ispirazione SUV avvolgono un abitacolo spazioso con grandi superfici vetrate.



Dotato di un modem integrato che consente aggiornamenti software wireless, il nuovo Tourneo Courier ha una nuova consolle che include: il sistema multimediale SYNC 4; un quadro strumenti digitale; la base di ricarica wireless, le porte USB e il mirroring wireless tramite Android Auto e Apple CarPlay. Troviamo, inoltre, un supporto per smartphone integrato e pratici vani per mantenere l’abitacolo ordinato.



Tourneo Courier è disponibile in due versioni, Titanium, la più elegante, e Active, rivolta a chi ama uno stile più avventuroso. utti i modelli Tourneo Courier sono alimentati da un motore a benzina EcoBoost da 1.0 litri con 125 CV abbinabile al cambio manuale a sei marce oppure automatico a doppia frizione a sette marce.