Ford Mustang 2024

05/02/2024

La nuova Ford Mustang propone un design contemporaneo allo stile iconico che la contraddistingue.

La nuova generazione esalta ulteriormente le prestazioni e porta l’esperienza di guida nella dimensione digitale, grazie a un cockpit che si avvale del celebre Unreal Engine, motore grafico popolare nel mondo del gaming.



Disponibile nelle versioni fastback e convertibile, la sportiva adotta un nuovo splitter anteriore e minigonne laterali, mentre i classici fari posteriori a 3 barre si aggiornano e offrono tecnologia LED. Nella versione convertibile, il comfort è assicurato dal trattamento isolante e dal rivestimento.



All'interno spicca un display è completamente digitale, con un quadro strumenti da 12,4 pollici e uno schermo centrale da 13,2 pollici orientato verso la postazione di guida. Il design è personalizzabile sia nei colori che nella grafica.



Il nuovo motore da 5,0 litri è progettato per offrire massime prestazioni e reattività. Un nuovo sistema di aspirazione con doppia presa d'aria consente di massimizzare l’afflusso d’aria, per una risposta più rapida, mentre un sistema di scarico attivo interviene su sound e volume per rendere più silenziosa la guida urbana.

È possibile selezionare le modalità Normal, Sport, Slippery, Drag e Track.



Disponibile in catalogo anche la configurazione Mustang Dark Horse, pensata sia per la pista che per la strada. Il modello presenta elementi di design esclusivi come l’ampio spoiler posteriore fisso d’ispirazione racing, minigonne laterali e diffusore posteriore.



La versione speciale del nuovo motore V8 da 5,0 litri offre ancora più potenza e può essere abbinata a un cambio automatico a 10 rapporti o a un cambio manuale a sei rapporti TREMEC. La Mustang Dark Horse è disponibile nell'esclusiva tinta metallizzata Blue Ember, mentre gli interni presentano cuciture Indigo Blue e una finitura lucida metallizzata scura.