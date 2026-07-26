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BMW - Auto BMW M5 MY 2025

Scopri la BMW M5 MY 2025: Scheda Tecnica station wagon

BMW M5 MY 2025
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BMW M5 MY 2025 station wagon


BMW La BMW M5 (generazione G90 per la Berlina e G99 per la Touring) rappresenta la massima espressione delle prestazioni della Serie 5, introducendo per la prima volta un sistema di trazione M Hybrid plug-in. Questo Powertrain unisce il classico motore termico V8 biturbo da 4,4 litri a un propulsore elettrico integrato nel cambio automatico M Steptronic a 8 rapporti, in grado di sviluppare l'incredibile potenza complessiva di 727 CV e ben 1000 Nm di coppia motrice con una cilindrata di 4.395 cm³. Questo straordinario livello di performance unisce la spinta travolgente del classico motore termico V8 biturbo da 4,4 litri (propulsore a benzina TwinPower Turbo siglato S68) all'efficienza di un'unità elettrica perfettamente integrata nel cambio automatico a otto rapporti.

Dinamica di guida e architettura tecnica
Nonostante un peso complessivo importante che sfiora i venticinque quintali per via della componentistica elettrica, la vettura garantisce un'agilità sorprendente grazie all'implementazione di serie delle ruote posteriori sterzanti e dell'assetto adattivo a controllo elettronico. La trazione integrale intelligente permette di scaricare a terra l'esuberanza del propulsore coprendo lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi, con la possibilità di escludere completamente l'asse anteriore per ottenere una guida pura a trazione posteriore. La gestione energetica è affidata a una batteria ricaricabile da 18,6 kW netti che assicura una percorrenza in modalità puramente elettrica di circa 60 km, rendendo l'auto idonea anche agli spostamenti urbani quotidiani.

Tecnologie multimediali dell'abitacolo
L'abitacolo della nuova BMW M5 è dominato dal futuristico BMW Curved Display, uno schermo unico leggermente orientato verso il guidatore che unisce il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e il display centrale dell'infotainment da 14,9 pollici. Il sistema multimediale è basato sul più recente BMW Operating System 8.5, che include grafiche dedicate M, la navigazione con realtà aumentata e l'integrazione wireless per Apple CarPlay e Android Auto. A completare l'esperienza digitale ci sono il sofisticato Head-Up Display di serie con proiezioni specifiche per la pista, l'avveniristica BMW Interaction Bar retroilluminata che corre lungo la plancia e l'impianto audio premium firmato Bowers & Wilkins con tecnologia Surround Sound, progettato per offrire un'acustica eccellente sia nella Berlina che nella Touring.
di Domenico Scalera
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