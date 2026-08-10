27/07/2026

La show car MINI “The Skeg” sfrutta l'avanzato Powertrain 100% elettrico della gamma Mini John Cooper Works di nuova generazione, in grado di erogare una potenza massima di 258 CV. A differenza dei motori termici, la propulsione elettrica eroga la coppia massima istantaneamente non appena si preme l'acceleratore, garantendo uscite di curva fulminee e una risposta al pedale immediata che esalta l'agilità della vettura nello stretto, garantendo un'accelerazione fulminea e una dinamica di guida reattiva tipica del Go-Kart feeling del marchio. La vettura integra sofisticati sistemi di gestione termica della batteria per mantenere costanti le prestazioni anche sotto stress, coniugando così la massima efficienza energetica con l'anima sportiva delle competizioni.



Estetica funzionale e Aerodinamica

La carrozzeria è stata profondamente modificata in collaborazione con Deus Ex Machina per unire le esigenze aerodinamiche della propulsione elettrica ai richiami estetici della cultura del surf. Il frontale si distingue per una calandra completamente chiusa che riduce la resistenza all'avanzamento, mentre il tetto ospita speciali cinghie integrate per il trasporto delle tavole da Surf. Nella parte posteriore spicca uno spoiler custom progettato per emulare il profilo di un'onda marina, un elemento che ottimizza i flussi d'aria ad alte velocità aumentando la stabilità del retrotreno.



Innovazione dei Materiali e Ispirazione Marina

L’abitacolo della MINI Skeg Concept Cars si distingue per una radicale riduzione del peso ottenuta attraverso l'impiego di materiali mutuati direttamente dai laboratori artigianali di Shaper di tavole da surf. Il cruscotto e la struttura superiore del tetto sono interamente realizzati in una speciale resina di vetroresina semitrasparente che, oltre ad alleggerire la massa complessiva, permette alla luce naturale di filtrare all'interno svelando le trame grezze dei componenti strutturali. Questo approccio minimalista elimina i pesanti pannelli delle portiere tradizionali e i sedili posteriori, rimpiazzati da una barra di irrigazione torsionale e da vasche sagomate in fibra di vetro destinate a ospitare le mute bagnate.



I sedili sportivi anteriori a guscio ultrasottile completano la configurazione tecnica grazie a un rivestimento in neoprene. Quest'ultimo è un polimero elastico e totalmente idrorepellente che garantisce un'eccellente aderenza nelle sessioni di guida dinamica pur resistendo perfettamente all'umidità della vita da spiaggia.