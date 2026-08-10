07/08/2026

Sviluppata con il supporto dell'intelligenza artificiale, la XPENG P7+ adotta una piattaforma tecnologica di nuova generazione basata sul chip proprietario AI Turing da 750 TOPS (acronico di Tera OPerazioni al Secondo) che, grazie agli aggiornamenti over-the-air, si evolve continuamente nel tempo per garantire la massima longevità del software. Sul fronte energetico, la vettura si dimostra una perfetta stradista riducendo al minimo i tempi di sosta grazie alla tecnologia di ricarica ultrarapida 5C, capace di rigenerare la batteria dal 10% all'80% in appena 12 minuti presso le stazioni ad alta potenza.



Allestimenti e motorizzazioni disponibili della XPENG P7+

La nuova XPENG P7+ è disponibile in tre differenti allestimenti:

● P7+ RWD Standard Range: È equipaggiata con un singolo motore elettrico posteriore da 180 kW (245 CV) e 450 Nm di coppia. Dotata di batteria LFP da 61,7 kWh con architettura a 800 V, offre un'autonomia WLTP nel ciclo combinato fino a 455 km.

● P7+ RWD Long Range: Mantiene la configurazione a motore singolo posteriore ma la potenza sale a 230 kW (313 CV), equipaggiata con batteria LFP da 74,9 kWh con architettura a 800 V, estende l'autonomia WLTP nel ciclo combinato fino a 530 km.

● P7+ AWD Performance: Rappresenta la versione top di gamma e aggiunge un secondo propulsore elettrico sull'asse anteriore da 140 kW. Il sistema sviluppa una potenza complessiva di 370 kW (503 CV) e 670 Nm di coppia. Versione a trazione integrale, dispone di una batteria LFP da 74,9 kWh con autonomia WLTP nel ciclo combinato fino a 500 km.

Per tutte le motorizzazioni disponibili, la velocità max è autolimitata elettronicamente a 200 km/h.



Comfort di bordo e abitabilità

L'abitacolo è stato progettato per offriree uno spazio estremamente versatile, caratterizzato da un vano bagagli modulabile che spazia da una capienza minima di 573 litri, per 5 posti a sedere, fino a un volume massimo di 1.931 litri abbassando i sedili posteriori (2 posti). L'esperienza di viaggio è valorizzata da materiali ecologici di pregio, come la pelle Nappa traforata (disponibile su versioni Long Range e AWD Performance) e il rivestimento del cielo in microfibra ispirato al cashmere in ecopelle sulla versione Standard Range, inoltre e dotato da un sistema di insonorizzazione avanzato che sfrutta ben 62 punti di isolamento strategici tra elementi fonoisolanti e fonoassorbenti per garantire il silenzio assoluto in ogni condizione di marcia.



L'ecosistema digitale della XPENG P7 Plus, gestito dal sistema operativo Xmart OSQualcomm Snapdragon 8295P, si articola su tre schermi principali (da 15,6”, 8,8” e 8”) ed un evoluto Head-Up Display, offrendo un'interfaccia minimalista priva di tasti fisici che integra connettività wireless completa e un assistente vocale intelligente capace di localizzare la provenienza dei comandi nell'abitacolo.