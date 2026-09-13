08/09/2026

La BMW iX5 Hydrogen rappresenta una svolta nella strategia di mobilità sostenibile del BMW Group, configurandosi come un SUV a idrogeno (FCEV) pronto per la produzione di serie programmata per il 2028. Sviluppato sulla base della celebre architettura della BMW X5, questo veicolo a zero emissioni combina la reattività della trazione elettrica con la praticità dei tempi di rifornimento tipici dei motori termici tradizionali, offrendo un'alternativa concreta e complementare alle auto elettriche a batteria.



Motore e prestazioni: la potenza della terza generazione

Sotto il cofano pulsa un sistema di celle a combustibile di terza generazione, frutto di una stretta collaborazione tecnologica con Toyota. Questa tecnologia, ora più compatta ed efficiente del venticinque percento rispetto al passato, genera un'energia costante combinando l'idrogeno con l'ossigeno dell'aria, rilasciando come unico scarto del vapore acqueo puro. Il propulsore elettrico principale assicura una potenza complessiva di ben 401 CV, supportato da una batteria ad alte prestazioni progettata per erogare potenza supplementare durante le accelerazioni più repentine. Grazie a questa sinergia, lo scatto da 0 a 100 km/h si consuma in meno di 6 secondi, mentre la velocità massima viene autolimitata elettronicamente intorno ai 180 km/h per preservare l'efficienza complessiva.



Hydrogen Flat Storage: design intelligente e spazio a bordo

L'innovazione più significativa risiede nell'architettura intelligente dei serbatoi, denominata Hydrogen Flat Storage. Gli ingegneri della casa bavarese sono riusciti a integrare sette serbatoi piatti in fibra di carbonio direttamente nel pianale della vettura, contenenti circa 7 kg di idrogeno ad alta pressione. Questa disposizione strategica non solo ottimizza il baricentro a vantaggio della dinamica di guida e della trazione integrale elettrica xDrive, ma preserva interamente l'abitabilità interna. La capacità del bagagliaio varia infatti da 655 a 1.850 litri, garantendo lo stesso livello di comfort e versatilità delle versioni a combustione.



Autonomia e tempi di rifornimento da record per la BMW iX5 a idrogeno

In ottica di versatilità d'uso, la vettura assicura un'autonomia massima che raggiunge i 750 km nel ciclo WLTP, eliminando di fatto l'ansia da ricarica che spesso affligge i lunghi viaggi. Il processo di rifornimento presso le stazioni di servizio dedicate richiede infatti meno di cinque minuti, un tempo del tutto analogo a quello di un pieno di benzina o diesel. Questo posiziona il SUV bavarese come la soluzione ideale per chi copre lunghe distanze quotidiane e cerca una mobilità Premium senza compromessi.



Produzione flessibile e software Heart of Joy

Dal punto di vista industriale, il veicolo nasce per essere assemblato sulla medesima linea di produzione dei modelli termici, ibridi plug-in ed elettrici a batteria. La flessibilità produttiva consentirà a BMW di offrire la X5 con cinque diverse motorizzazioni, pertanto la variante a idrogeno della BMW iX5 non sostituisce nessun modello precedente ma va solo ad ampliare l'offerta, rispondendo con precisione alle diverse esigenze infrastrutturali dei mercati globali. La gestione dinamica del veicolo e dei sistemi di bordo è infine affidata al software avanzato Heart of Joy, che coordina l'erogazione della potenza e la risposta del telaio per garantire il tipico piacere di guida firmato dal brand tedesco.