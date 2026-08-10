BMW iX3 (Neue Klasse)

02/08/2026

La BMW iX3 giunta alla sua seconda generazione, che segna un vero e proprio salto tecnologico quantico debuttando come il primo modello della nuova architettura Neue Klasse. Questa vettura introduce su strada una nuova era di piacere di guida grazie a un linguaggio di design completamente inedito sviluppato appositamente per uno Sports Activity Vehicle (SAV) puramente elettrico, conferendole un aspetto unico e distintivo.



Powertrain e Dinamica di Guida

Sotto il profilo meccanico e prestazionale, la versione BMW iX3 50 xDrive si affida a due motori elettrici complessivamente in grado di erogare una potenza di 345 kW / 469 CV e una coppia motrice pari a 645 Nm. Tali valori permettono al SAV di accelerare da zero a 100 km/h in soli 4,9 secondi e di raggiungere una velocità massima limitata a 210 km/h.



L'architettura elettronica e software si fonda su quattro supercomputer ad alte prestazioni, ognuno preposto a una funzione chiave della vettura. Il computer denominato Heart of Joy amministra l'intera dinamica di guida, mentre gli altri tre gestiscono rispettivamente la guida e il parcheggio automatizzati, l’infotainment e le funzioni essenziali dedicate al comfort. Tale configurazione informatica garantisce una potenza di calcolo fino a venti volte superiore rispetto ai precedenti modelli della casa bavarese. L'interazione tra l'Heart of Joy e il software proprietario BMW Dynamic Performance Control assicura un comportamento stradale preciso e sicuro, una trazione ottimale, un recupero energetico altamente efficiente e, attraverso la gestione millimetrica dei propulsori elettrici, la fase di arresto più fluida mai realizzata nella storia del marchio.



Batteria, Autonomia e Ricarica

La propulsione sfrutta la tecnologia BMW eDrive di sesta generazione, la quale introduce un sistema di trazione inedito abbinato a una batteria ad alta tensione riprogettata da zero e basata su un'architettura a 800 Volt. Questa soluzione tecnologica consente di ottenere autonomie notevolmente estese, potenze di ricarica in corrente continua fino a 400 kW e il pieno supporto alla ricarica bidirezionale. Nello specifico, l'accumulatore della BMW iX3 50 xDrive mette a disposizione 108,7 kWh di energia utilizzabile, garantendo un’autonomia massima che arriva fino a 805 km calcolata secondo il ciclo di omologazione WLTP. Collegando il veicolo a una colonnina di ricarica rapida DC ad altissima potenza, è possibile ripristinare energia sufficiente per percorrere fino a 372 chilometri in appena 10 minuti.



Abitacolo, Infotainment e Comandi

All'interno, l'esperienza digitale è dominata dal rivoluzionario sistema di infotainment BMW Panoramic iDrive, basato sul software BMW Operating System X, progettato per offrire straordinarie capacità di aggiornamento e upgrade continui, oltre a un controllo contestuale e situazionale di tutti gli elementi di visualizzazione e comando. Questo sistema integra in modo sinergico quattro componenti fondamentali. Il primo è il BMW Panoramic Vision, una proiezione innovativa che estende le informazioni da montante a montante nella parte inferiore del parabrezza, presentando display sempre visibili e rigorosamente strutturati. Il secondo elemento è costituito dal display centrale da 17,9 pollici con Free-Cut Design e tecnologia di retroilluminazione a matrice ad alta risoluzione, ottimizzato per un controllo touch estremamente intuitivo. A completare l'ecosistema digitale troviamo il BMW 3D Head-Up Display (disponibile come optional) e il volante multifunzione dotato di comandi intelligenti Shy Tech.