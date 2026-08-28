27/08/2026

La Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo è un'avveniristica Concept car elettrica dotata di trazione integrale permanente e mossa da un PowerTrain dual-motor capace di erogare ben 588 kW e 800 CV di potenza in grado di erogare una coppia massima di 800 Nm, prestazioni estreme che le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,0 secondi e di raggiungere una velocità di punta pari a 320 km/h. L'estetica esterna estremizza le proporzioni della compatta stradale attraverso un assetto bassissimo, carreggiate allargate, cerchi lenticolari asimmetrici e soluzioni di aerodinamica attiva come lo spoiler e il diffusore dinamico, il tutto impreziosito sul frontale dall'iconico pannello nero Opel Visor con il logo del fulmine retroilluminato.



L'abitacolo sposa la filosofia minimalista “Detox” eliminando ogni schermo fisico a favore di un avanzato sistema Head-Up Display (HUD) con realtà aumentata, proiettato sulla linea dello sguardo, mentre l'ambiente è caratterizzato da gusci monoscocca sospesi in fibra di carbonio e innovativi rivestimenti in tessuto di lino con LED integrati che cambiano colore per segnalare i dati di guida.



Visione della Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

La Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo rappresenta il manifesto tecnologico e stilistico del futuro elettrico ad alte prestazioni della casa di Rüsselsheim. Presentata in anteprima mondiale a 60 anni di distanza dalla leggendaria Opel Experimental GT, questa concept car rappresenta una rivoluzione «digitale». Il progetto fonde una controparte reale tangibile con un bolide virtuale accessibile a tutti gli appassionati all'interno del simulatore Gran Turismo 7.



La filosofia del brand GSE (oggi reinterpretato come Grand Tourisme Electrified) si evolve e si esprime attraverso tre pilastri fondamentali: Race, Drive e Play. La vettura è stata sviluppata dal team guidato dal Vice President Design Mark Adams, con l'obiettivo di ridefinire i confini tra l'ingegneria motorsport e l'intrattenimento digitale.



Accessibilità Digitale: Il Pilastro “Play”

Come evidenziato dal management di Opel, la Corsa GSE Vision Gran Turismo abbatte le barriere del collezionismo esclusivo delle concept cars tradizionali. Grazie alla collaborazione con Polyphony Digital, la dinamica di guida e la fisica del prototipo sono state replicate fedelmente all'interno di Gran Turismo 7 (PlayStation 4 e PlayStation 5), permettendo a chiunque di testare le prestazioni e le emozioni della nuova era GSE.