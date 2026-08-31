29/08/2026

Il design della nuova Opel Mokka GSE esalta le linee muscolose del SUV compatto tedesco attraverso dettagli esclusivi chiaramente ispirati al mondo del Motorsport. Il frontale è dominato dall'iconico Opel Vizor con finiture scure lucide, mentre la fiancata è impreziosita da cerchi in lega aerodinamici da 20 pollici dal disegno specifico GSE dove troviamo un impianto frenante sportivo Alcon con pinze rosse. L'assetto ribassato e i paraurti dedicati conferiscono alla vettura una presenza su strada decisamente più aggressiva e piantata rispetto alle versioni standard. La carrozzeria bicolore e i badge identificativi GSE completano un pacchetto estetico pensato per chi cerca la massima dinamicità visiva senza rinunciare alle proporzioni urbane del Crossover.



Motore elettrico della Opel Mokka GSE

Sotto il cofano della Mokka GSE pulsa un potente propulsore elettrico anteriore in grado di erogare 281 CV (207 kW) di potenza in grado di sprigionare una coppia massima di 345 Nm. Questa configurazione tecnica permette al SUV ad alte prestazioni di scattare da 0 a 100 km/h in appena 5,9 secondi e di raggiungere una velocità massima autolimitata di 200 km/h. La trazione anteriore è gestita magistralmente da un differenziale autobloccante meccanico Torsen, un elemento d'avanguardia che ottimizza la motricità in curva riducendo il sottosterzo. Il comportamento dinamico è ulteriormente affinato da una taratura specifica delle sospensioni, sviluppata per garantire inserimenti fulminei e un controllo del rollio da vera sportiva. Con i suoi 281 CV, si posiziona come la Opel elettrica stradale più veloce e potente mai prodotta in serie, almeno cosi dichiara la casa madre.



Interno premium e tecnologia di bordo

L'abitacolo della Opel Mokka GSE accoglie il guidatore in un ambiente premium orientato alla performance, dove spiccano i sedili sportivi avvolgenti certificati AGR e rivestiti in pregiata Alcantara. La plancia digitale Pure Panel si aggiorna con una grafica esclusiva caratterizzata da dettagli gialli GSE e integra schermate di telemetria avanzata per monitorare le prestazioni in tempo reale. I materiali soft-touch alternati a inserti in stile fibra di carbonio creano un contrasto visivo moderno e perfettamente coerente con l'anima racing della vettura. Ogni comando è studiato per la massima ergonomia, offrendo una posizione di guida che unisce la visibilità tipica dei SUV al contenimento laterale necessario nella guida sportiva.



Autonomia batteria e tempi di ricarica

La vettura è equipaggiata con un pacco batteria agli Ioni di Litio da 54 kWh che assicura un'autonomia fino a 336 km secondo il ciclo di omologazione combinato WLTP. Il sistema di gestione termica dell'accumulatore garantisce un rendimento costante anche sotto stress, preservando la longevità delle celle durante le sessioni di guida più intense. Per quanto riguarda il ripristino dell'energia, la Mokka GSE supporta la ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a una potenza massima di 100 kW. Questa tecnologia permette di rigenerare la batteria dal 10% all'80% in soli 25 minuti presso le stazioni di ricarica fast, riducendo al minimo i tempi di sosta durante i viaggi più lunghi.