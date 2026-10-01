ICH-X - Auto ICH-X K3 Scopri la ICH-X K3: Scheda Tecnica fuoristrada

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Vuoi promuovere la tua attività su Automania.it? Che aspetti contattaci » Aggiungi un commento » Segnala ad un Amico ICH-X K3 fuoristrada 22/09/2026

Il nuovo fuoristrada Premium ICH-X K3 combina un design squadrato e raffinato a interni curati nei minimi dettagli per offrire eleganza, massima funzionalità e una dotazione tecnologica di prim'ordine. Il nuovo brand ICH-X appartiene al gruppo molisano DR Automobiles Groupe con tecnologia cinese. Sotto il cofano pulsa un potente motore 2.0 Turbo da 245 CV abbinato alla trazione integrale intelligente e a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, una combinazione che garantisce prestazioni eccellenti sia su asfalto sia nei percorsi off-road più impegnativi. Le sospensioni indipendenti multilink offrono infine un equilibrio perfetto tra stabilità e comfort, assicurando una guida fluida e piacevole su ogni tipo di terreno. La Scocca è stata progettata per resistere a ogni sollecitazione utilizzando materiali robusti, sistemi di rinforzo strategici e ingegneria avanzata per ottimizzare il tutto. Il veicolo offre una distanza dal suolo di 22 cm, ed offe un angolo di attacco di 20° ed un'angolo di uscita di 30°, ed è in grado di affrontare anche terreni più impervi con agilità.



ICH-X K3: Consumi e Finiture di Pregio

Il motore 2.0 Turbo Benzina della vettura dichiara un consumo medio nel ciclo combinato WLTP di circa 10,3 litri per 100 km, un valore che si attesta in linea con la massa e la potenza del veicolo ma che può essere ottimizzato scegliendo la variante BiFuel a GPL, un unicum tecnico per veicoli 4x4 di questa stazza che attira i clienti attenti ai costi di gestione. All'interno dell'abitacolo spiccano sedili in ecopelle regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati, impreziositi da impunture curate e materiali morbidi al tatto che elevano il comfort di bordo a uno standard decisamente premium. Il ICH-X K3 è dotato di airbag in grado di garantire protezione efficace e discreta, i sensori avanzati sono in grado di rilevare l'impatto e di attivare fino a sei airbag per garantire sicurezza a tutti i passeggeri.



Bagagliaio modulabile dell'ICH-X K3

Il bagagliaio dell'ICH-X K3 offre una capacità di carico generosa e modulabile, progettata per soddisfare al meglio le esigenze dei lunghi viaggi e delle avventure in fuoristrada. In configurazione standard con i cinque sedili in posizione, il vano mette a disposizione ben 550 litri di spazio utile, che possono estendersi fino a un massimo di 1.500 litri abbattendo gli schienali posteriori frazionati. La praticità d'uso è garantita da una forma regolare e squadrata del perimetro interno e da un portellone ad apertura laterale, che integra nella controporta comodi alloggiamenti portaoggetti e una presa dedicata alle attrezzature da campeggio.

di Domenico Scalera Leggi Commenti » Aggiungi un commento News Correlate » Fiera del Levante 89ª Edizione: La Sorpresa Arriva dall´Automotive

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