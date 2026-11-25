23/11/2026

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport da 520 CV in edizione limitata rappresenta una delle interpretazioni più esclusive e raffinate della berlina sportiva del Biscione. Presentata nel 2024 in edizione limitata, nasce per celebrare la storica vittoria dell’Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport alla prima vittoria storica dell'Alfa alle Mille Miglia del 1928 con il duo Giuseppe Campari e Giulio Ramponi, dopo una maratona di 1621 Km, degli 82 partenti solo 40 raggiungono il traguardo. Questa esclusiva vettura rendere omaggio a una delle pagine più importanti della tradizione sportiva del marchio. Prodotta in soli 275 esemplari nella versione Giulia Quadrifoglio Verde, si distingue per una caratterizzazione estetica e tecnica specifica, che ne esalta il carattere sportivo e l'esclusività.



Design esterno e dettagli esclusivi

Dal punto di vista estetico, l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport si distingue per dettagli esclusivi che ne sottolineano l'appartenenza a una serie speciale realizzato dal Centro Stile Alfa Romeo. L'elemento più caratteristico è rappresentato dal Quadrifoglio Verde con fondo nero, una reinterpretazione inedita dello storico simbolo sportivo Alfa Romeo, introdotta proprio su questa edizione celebrativa.



La carrozzeria è impreziosita da particolari in fibra di carbonio, cerchi in lega dal disegno sportivo e finiture specifiche, che accentuano l'impronta aggressiva ed elegante della berlina. La gamma cromatica comprende tonalità esclusive come Rosso Etna (nelle foto e video esclusivi di Automania), Nero Vulcano e Bianco Alfa. Tra gli elementi distintivi figurano inoltre le calotte degli specchietti in carbonio e gli inserti aerodinamici dedicati.



Telaio, assetto e dinamica di guida

L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport conserva l'impostazione tecnica che ha reso celebre il Quadrifoglio Verde, basata sulla trazione posteriore, su una distribuzione dei pesi particolarmente equilibrata e su un telaio progettato per offrire elevata rigidità strutturale e precisione di guida.



Le sospensioni Alfa Active Suspension, a controllo elettronico, permettono di adattare la risposta dell'assetto alle diverse condizioni di utilizzo, mentre il sistema Alfa DNA Pro consente al conducente di selezionare differenti modalità di guida: Dynamic, Natural, Advanced Efficency e Race, intervenendo sulla risposta del motore, del cambio, dello sterzo e dei sistemi di controllo dinamico. Il risultato è una vettura capace di combinare comfort e fruibilità nell'utilizzo quotidiano con un comportamento estremamente sportivo nella guida più impegnativa.



Motore e prestazioni

Sotto il cofano troviamo il celebre propulsore V6 da 2.9 litri biturbo a 90°, con cilindrata di 2.891 cm³, realizzato interamente in alluminio, per alleggerire il peso. Questo motore eroga una potenza max di 520 CV, equivalenti a 382 kW, e sviluppa una coppia massima di 600 Nm a 2.500 giri/minuto. La sovralimentazione utilizza un doppio turbocompressore che garantisce una risposta vigorosa e progressiva, accompagnata da un'erogazione di potenza particolarmente corposa lungo tutto l'arco di utilizzo.



La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso il cambio automatico ZF a otto rapporti, caratterizzato da innesti rapidi e precisi. La presenza del differenziale autobloccante meccanico, grazie ad una messa a punto specifica derivante dall’esperienza progettuale dell'Alfa Romeo Giulia GTA, che contribuisce a ottimizzare la motricità in accelerazione, migliorando la capacità di scaricare a terra la potenza e assicurando un comportamento dinamico particolarmente coinvolgente. La velocità massima raggiunge circa 308 km/h, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in circa 3,9 secondi.



Impianto frenante e aerodinamica

L'impianto frenante ad alte prestazioni è progettato per garantire elevata efficacia e resistenza anche nelle condizioni di guida più intense. La configurazione tecnica è completata da soluzioni aerodinamiche specifiche, tra cui gli elementi in fibra di carbonio e lo splitter anteriore attivo, studiati per ottimizzare la stabilità alle alte velocità e migliorare l'efficienza aerodinamica.



La presenza di componenti alleggeriti in fibra di carbonio contribuisce inoltre alla riduzione delle masse, per una guida più fluida e all'ottimizzazione del comportamento dinamico della vettura.



Abitacolo e dotazioni interne

L'abitacolo riprende l'impostazione sportiva e ricercata della Quadrifoglio, arricchendola con finiture specifiche per l'edizione Super Sport. I rivestimenti in pelle e Alcantara si abbinano agli inserti in fibra di carbonio 3D con finitura rossa, creando un ambiente caratterizzato da un'elevata cura dei dettagli e da una forte identità sportiva.



Il volante sportivo, le palette del cambio in alluminio e i sedili anteriori dedicati contribuiscono a sottolineare il carattere dinamico della vettura. I poggiatesta riportano la personalizzazione Super Sport e la numerazione progressiva dell'esemplare, elemento che ne certifica l'appartenenza alla produzione limitata.



La dotazione tecnologica comprende display da 12,3 pollici, il sistema di infotainment con display centrale da 8,8 pollici, la connettività Apple CarPlay e Android Auto e, a seconda della configurazione, l'impianto audio premium Harman Kardon.



Esclusività e valore storico

La Giulia Quadrifoglio Super Sport non rappresenta soltanto un'evoluzione della già prestazionale Quadrifoglio, ma costituisce un omaggio concreto alla storia agonistica di Alfa Romeo. La produzione limitata a 275 esemplari, la numerazione individuale e i particolari estetici dedicati ne fanno una versione destinata ad assumere un particolare interesse anche in prospettiva collezionistica.



L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport rappresenta una sintesi particolarmente riuscita tra tradizione, prestazioni e tecnologia. Una berlina ad alte prestazioni che conserva il DNA delle grandi sportive italiane, distinguendosi per l'esclusività della produzione, la raffinatezza delle soluzioni tecniche e il fascino del suo motore V6 biturbo. Un modello che celebra il passato glorioso del Biscione guardando al futuro, mantenendo intatto il piacere di guida che da sempre contraddistingue le vetture Alfa Romeo.