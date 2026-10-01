  News Auto e Motori

Geely - Auto Geely EX5

Scopri la Geely EX5: Scheda Tecnica Suv Elettrico

Geely EX5
1   2   3   4   5

Noleggio veicoliNoleggio Auto
Banners su Automania.it Tuo Banner Qui Banners su Automania.it
Il TUO Banner QUI

Vuoi promuovere la tua attività su Automania.it? Che aspetti contattaci
auto    » Aggiungi un commento     » Segnala ad un Amico cars

Geely EX5 Suv Elettrico


Geely Il nuovo Geely EX5 si presenta sul mercato come un SUV compatto totalmente elettrico che combina uno spazio interno generoso, grazie a una lunghezza di 4,61 metri e a un passo di 2,75 metri, con un design moderno e un bagagliaio modulabile che raggiunge i 1.877 litri di capacità massima.

Geely EX5 con motore anteriore asincrono
Sotto il cofano si trova un motore anteriore sincrono a magneti permanenti da 218 CV e 320 Nm di coppia, capace di garantire uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 6,9 secondi e una velocità di punta di 175 km/h. La vettura è alimentata da un'innovativa batteria LFP con tecnologia Short Blade da 60,22 kWh, che assicura un'autonomia nel ciclo WLTP compresa tra 425 e 430 km.

Telaio e architettura Cell-to-Body
L'architettura Cell-to-Body (CTB) integrata da Geely nel modello EX5 rivoluziona il modo di concepire lo chassis dei veicoli elettrici. Nelle auto elettriche tradizionali, le celle sono racchiuse in moduli, a loro volta inseriti in un pacco batteria pesante, che viene infine bullonato sotto il pavimento dell'auto. Il sistema CTB, invece, elimina del tutto la scatola del pacco batteria: le singole celle vengono integrate e sigillate direttamente all'interno della struttura portante del telaio. In questo modo, il coperchio superiore della batteria diventa a tutti gli effetti il pavimento calpestabile dell'abitacolo.

Tempi di ricarica e interni della Geely EX5
Per quanto riguarda i tempi di ripristino dell'energia, il veicolo supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 117 kW, permettendo di passare dal 30% all'80% della carica in circa venti minuti nei punti di ricarica in corrente continua DC, mentre l'abitacolo è dominato dalla tecnologia digitale grazie a un imponente display centrale da 15,4 pollici per l'Infotainment e a sistemi di assistenza alla guida ADAS di secondo livello inclusi di serie, che fornisce: frenata d'emergenza, mantenimento corsia, cruise control adattivo, monitoraggio angolo cieco, telecamera a 360°. Il quadro strumenti presente sul cruscotto di guida a un dispaly digitale LCD da 10,2 pollici.
di Domenico Scalera
Leggi Commenti
» Aggiungi un commento
News Correlate
Geely: nasce un nuovo brand premium » Geely: nasce un nuovo brand premium
Zeekr realizzerà un nuovo veicolo elettrico all´anno
La Volvo è diventata cinese » La Volvo è diventata cinese
La Geely Holding Zheijang ha acquisito dalla Ford il marchio svedese per 1,8 miliardi di dollari. Previsto un rilancio mondiale nel segmento lusso

   [ Altre news correlate » ]

Newsletter
Iscriviti alla Mailing List di Automania®

[Info Newsletter»]


News
» Auto d´epoca Fiat 508 Balilla della Guardia di Finanza in mostra a Bari
» Fiera del Levante 89ª Edizione: La Sorpresa Arriva dall´Automotive
» Bollo auto 2027, arriva l´esenzione
» Salone auto Torino: un tempo solo Fiat adesso soprattutto macchine elettriche
» Salone Auto Torino 2026: Torino torna a parlare di automobili
» GTA 6: due video trapelati e 2,8 miliardi di dollari in fumo
» Svolta Porsche: maxi accordo con TATA per l´IA nell´automotive

[ Tutte le news» ]