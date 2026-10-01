25/09/2026

Il nuovo Geely EX5 si presenta sul mercato come un SUV compatto totalmente elettrico che combina uno spazio interno generoso, grazie a una lunghezza di 4,61 metri e a un passo di 2,75 metri, con un design moderno e un bagagliaio modulabile che raggiunge i 1.877 litri di capacità massima.



Geely EX5 con motore anteriore asincrono

Sotto il cofano si trova un motore anteriore sincrono a magneti permanenti da 218 CV e 320 Nm di coppia, capace di garantire uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 6,9 secondi e una velocità di punta di 175 km/h. La vettura è alimentata da un'innovativa batteria LFP con tecnologia Short Blade da 60,22 kWh, che assicura un'autonomia nel ciclo WLTP compresa tra 425 e 430 km.



Telaio e architettura Cell-to-Body

L'architettura Cell-to-Body (CTB) integrata da Geely nel modello EX5 rivoluziona il modo di concepire lo chassis dei veicoli elettrici. Nelle auto elettriche tradizionali, le celle sono racchiuse in moduli, a loro volta inseriti in un pacco batteria pesante, che viene infine bullonato sotto il pavimento dell'auto. Il sistema CTB, invece, elimina del tutto la scatola del pacco batteria: le singole celle vengono integrate e sigillate direttamente all'interno della struttura portante del telaio. In questo modo, il coperchio superiore della batteria diventa a tutti gli effetti il pavimento calpestabile dell'abitacolo.



Tempi di ricarica e interni della Geely EX5

Per quanto riguarda i tempi di ripristino dell'energia, il veicolo supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 117 kW, permettendo di passare dal 30% all'80% della carica in circa venti minuti nei punti di ricarica in corrente continua DC, mentre l'abitacolo è dominato dalla tecnologia digitale grazie a un imponente display centrale da 15,4 pollici per l'Infotainment e a sistemi di assistenza alla guida ADAS di secondo livello inclusi di serie, che fornisce: frenata d'emergenza, mantenimento corsia, cruise control adattivo, monitoraggio angolo cieco, telecamera a 360°. Il quadro strumenti presente sul cruscotto di guida a un dispaly digitale LCD da 10,2 pollici.